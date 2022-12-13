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В центре внимания саммита ЕС будет Украина – глава Евросовета

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Мишель: Ситуация в Украине, обострившаяся в связи с появлением минусовых температур, требует от нас соответствующей реакции
Мишель: Ситуация в Украине, обострившаяся в связи с появлением минусовых температур, требует от нас соответствующей реакции
Фото: EPA

Саммит ЕС в Брюсселе 15 декабря будет посвящен стратегическим вопросам – таким как ситуация в Украине, европейский рынок электроэнергии, трансатлантические отношения и отношения со странами Балкан, сообщил в своем письме-приглашении лидерам стран Евросоюза председатель Евросовета Шарль Мишель. Текст опубликован 12 декабря на сайте Евросовета.

Мишель напомнил, что 14 декабря состоится юбилейный саммит ЕС-АСЕАН, а на следующий день – собрание Европейского совета. 

"Украина, как всегда, в центре нашего внимания. Масштабная военная эскалация после 10 октября со стороны России с ее неоднократными ударами по критически важным объектам и энергетической инфраструктуре Украины нанесла огромный ущерб энергосистеме Украины. Миллионы мирных жителей остались без электричества, отопления и водоснабжения. Ситуация, обострившаяся в связи с появлением снега и минусовых температур, требует от нас соответствующей реакции, в том числе в плане гуманитарной помощи", – написал Мишель.

Он отметил, что, помимо неотложных потребностей Украины, необходимо также предметное обсуждение того, как гарантировать устойчивость военной и финансовой поддержки от ЕС.

Глава Евросовета указал, что нынешний год "радикально изменил энергетический ландшафт" ЕС и странам союза "необходимо действовать сообща".

"Нашим приоритетом остается обеспечение надежности поставок и снижение цен для граждан и бизнеса. На этом фоне мы рассмотрим прогресс, достигнутый с октября, и дадим дальнейшие указания", – отметил Мишель.

Он также подчеркнул значение обсуждения задач предстоящего года. В частности, одним из важнейших событий 2023 года для Евросоюза должна реформа рынка электроэнергии, которую вскоре предложит Еврокомиссия.

Мишель также анонсировал "стратегическое обсуждение трансатлантических отношений, особенно в свете меняющегося глобального контекста". "Дискуссия охватит широкий круг вопросов, в частности нашу безопасность и экономическое сотрудничество", – уточнил он.

Глава Евросовета добавил, что будут обсуждаться также вопросы безопасности и обороны ЕС.

Кроме того, в повестке встречи будет "стратегическое обсуждение южного соседства Евросоюза и итогов недавнего саммита с Западными Балканами в Тиране". По мнению Мишеля, это даст возможность рассмотреть "многоплановые аспекты сотрудничества с этими странами, в том числе миграционный".

Контекст:

Общая финансовая помощь Украине, которую оказал Евросоюз, уже составляет €22 млрд, без учета военной поддержки, оказываемой на двусторонней основе государствами-членами, заявлял глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Также Евросоюз ввел уже восемь пакетов санкций против России за ее вторжение в Украину и готовит девятый

Теги: США, Еврокомиссия, энергетика, саммит ЕС, Брюссель, помощь, Балканы, электроэнергия, Европейский совет, Европейский союз, война России против Украины, Евросоюз, инфраструктура, Шарль Мишель, ЕС
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