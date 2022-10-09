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09 октября, 2022
 
Новости

"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем

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Мишел о Шмыгале: Более чем одинаково мы разделяем ценности демократии и стремление к свободе
Мишел о Шмыгале: Более чем одинаково мы разделяем ценности демократии и стремление к свободе
Фото: Ukraine / Україна / Twitter

Глава Европейского совета Шарль Мишель 8 октября на своей странице в Instagram разместил совместное фото с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Снимок был сделан в Праге во время встречи на первом заседании Европейского политического сообщества.

"Угадайте, кто есть кто? Приятно снова встретиться со своим двойником. Более чем одинаково мы разделяем ценности демократии и стремление к свободе", – подписал фото Мишель.



Контекст:

Кроме внешнего сходства, Мишеля и Шмыгаля объединяет то, что они оба родились в один год: украинский премьер-министр – в октябре 1975 года, а президент ЕС – в декабре.

Ранее на то, что Шмыгаль и Мишель напоминают двойников, обратили внимание соцсети и СМИ. Тогда политики не комментировали это, но Шмыгаль назвал Мишеля "человеком, близким ему по духу".

Теги: Шарль Мишель, Денис Шмыгаль, ЕС
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