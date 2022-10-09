"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем

"Угадайте, кто есть кто? Приятно снова встретиться со своим двойником. Более чем одинаково мы разделяем ценности демократии и стремление к свободе", – подписал фото Мишель.
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Кроме внешнего сходства, Мишеля и Шмыгаля объединяет то, что они оба родились в один год: украинский премьер-министр – в октябре 1975 года, а президент ЕС – в декабре.
Ранее на то, что Шмыгаль и Мишель напоминают двойников, обратили внимание соцсети и СМИ. Тогда политики не комментировали это, но Шмыгаль назвал Мишеля "человеком, близким ему по духу".