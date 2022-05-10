"Кто-то может их различить?", "Угадай, кто из них кто". После встречи в Одессе в сети обсуждают сходство ровесников Шмыгаля и Мишеля

"Наш премьер справа", – подписали фото администраторы страницы, намекая на внешнее сходство Шмыгаля с Мишелем.

После публикации снимок стал поводом для многочисленных шуток в сети.

our PM on the right pic.twitter.com/ZTdhmGYULI — Ukraine / Україна (@Ukraine) May 9, 2022

"Наш президент ЕС справа", – разместил снимок в своем микроблоге немецкий журналист Андреас Ринке.

Our EU-President on the left... https://t.co/UucYBR6kJW — Andreas Rinke (@Andreas__Rinke) May 9, 2022

Пользователь Twitter Max Fras, реагируя на сходство Мишеля со Шмыгалем, пошутил, что таким образом Украина отреагировала на призыв Европы быть такой же, как европейские страны.

EU: if you want to join, you need to be like us



Ukraine: pic.twitter.com/82Lu8TvrUd — Max Fras (@maxfras) May 9, 2022

"Российские СМИ: "Созданный ЦРУ и "Моссадом" клон гейропского союза послан для проникновения в укронацистское правительство для порабощения "малороссов" Украины", – иронично описал предполагаемую реакцию российских пропагандистских СМИ на сходство главы ЕС и украинского премьер-министра пользователь AnderEzkurra.

Russian Media: CIA-Mossad clone of Gayropean Union sent to infiltrate Ukronazi goverment and enslave "little Russians" of Ukraine. https://t.co/aSESIoOqkP — Ander * GET VAXXED * Ezkurra (@AnderEzkurra) May 10, 2022

"Угадай: кто из них Шмыгаль, а кто Мишель?" – написал в Facebook украинский ведущий Брась Красюк.

"Мишель и Шмыгаль в Одессе?" – поинтересовалась в Facebook пользователь Yana Yasunas.