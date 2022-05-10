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11 мая, 2022
 
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"Кто-то может их различить?", "Угадай, кто из них кто". После встречи в Одессе в сети обсуждают сходство ровесников Шмыгаля и Мишеля

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Мишель (слева) и Шмыгаль ровесники
Мишель (слева) и Шмыгаль – ровесники
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Глава Европейского совета Шарль Мишель 9 мая во время своего визита в Одессу встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Совместными снимками Мишель поделился на своей странице в Twitter, сделав репост с официальной страницы Украины.

"Наш премьер справа", – подписали фото администраторы страницы, намекая на внешнее сходство Шмыгаля с Мишелем.

После публикации снимок стал поводом для многочисленных шуток в сети. 

"Наш президент ЕС справа", – разместил снимок в своем микроблоге немецкий журналист Андреас Ринке. 

Пользователь Twitter Max Fras, реагируя на сходство Мишеля со Шмыгалем, пошутил, что таким образом Украина отреагировала на призыв Европы быть такой же, как европейские страны. 

"Российские СМИ: "Созданный ЦРУ и "Моссадом" клон гейропского союза послан для проникновения в укронацистское правительство для порабощения "малороссов" Украины", – иронично описал предполагаемую реакцию российских пропагандистских СМИ на сходство главы ЕС и украинского премьер-министра пользователь AnderEzkurra. 

"Угадай: кто из них Шмыгаль, а кто Мишель?" – написал в Facebook украинский ведущий Брась Красюк. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7748401938565967&id=100001887120171

"Мишель и Шмыгаль в Одессе?" – поинтересовалась в Facebook пользователь Yana Yasunas.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3162984097274485&id=100006887774975

Контекст:

Кроме внешнего сходства, Мишеля и Шмыгаля объединяет то, что они оба родились в один год: украинский премьер-министр – в октябре 1975 года, а президент ЕС – в декабре.

Теги: Одесса, Европарламент, премьер-министр, Шарль Мишель, Денис Шмыгаль
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