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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Евросоюз готов поддержать инициативу Украины о справедливом мире

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Россия не проявила подлинной готовности к справедливому и устойчивому миру, говорится в заявлении по итогам саммита Европейского совета
Россия не проявила подлинной готовности к справедливому и устойчивому миру, говорится в заявлении по итогам саммита Европейского совета
Фото: consilium.europa.eu

Лидеры Европейского союза готовы поддержать мирные инициативы Украины по прекращению войны, которую 24 февраля начала Россия.

Об этом говорится в заявлении по итогам саммита Европейского совета 15 декабря в Брюсселе (Бельгия).

"Европейский совет вновь заявляет, что готов поддержать инициативу Украины о справедливом мире. На сегодняшний день Россия не проявила подлинной готовности к справедливому и устойчивому миру", – говорится в документе.

Отмечается, что лидеры ЕС также обсудили, "как еще больше усилить коллективное давление на Россию, чтобы она положила конец агрессивной войне и вывела свои войска из Украины".

"Европейский совет приветствует усиление ограничительных мер ЕС в отношении России, в том числе посредством девятого пакета ограничительных мер и верхнего предела мировых цен на нефть. Европейский союз готов продолжать усиливать ограничительные меры", – сказано в заявлении по итогам саммита.

Европейский совет подчеркнул "важность обеспечения эффективной реализации санкций и предотвращение их обхода", призвав все страны присоединиться к санкциям ЕС.

Кроме того, Европейский совет осудил военную поддержку России в войне против Украины со стороны властей Ирана, "которая должна прекратиться".

Контекст:

15 ноября на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

12 декабря Зеленский сообщил, что Украина зимой планирует провести саммит по выполнению ее формулы мира.

Теги: Россия, Украина, санкции, Брюссель, переговоры, агрессия, Европейский совет, Европейский союз, саммит, война России против Украины, Евросоюз, ЕС, российская нефть
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