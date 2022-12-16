Евросоюз готов поддержать инициативу Украины о справедливом мире

Об этом говорится в заявлении по итогам саммита Европейского совета 15 декабря в Брюсселе (Бельгия).
"Европейский совет вновь заявляет, что готов поддержать инициативу Украины о справедливом мире. На сегодняшний день Россия не проявила подлинной готовности к справедливому и устойчивому миру", – говорится в документе.
Отмечается, что лидеры ЕС также обсудили, "как еще больше усилить коллективное давление на Россию, чтобы она положила конец агрессивной войне и вывела свои войска из Украины".
"Европейский совет приветствует усиление ограничительных мер ЕС в отношении России, в том числе посредством девятого пакета ограничительных мер и верхнего предела мировых цен на нефть. Европейский союз готов продолжать усиливать ограничительные меры", – сказано в заявлении по итогам саммита.
Европейский совет подчеркнул "важность обеспечения эффективной реализации санкций и предотвращение их обхода", призвав все страны присоединиться к санкциям ЕС.
Кроме того, Европейский совет осудил военную поддержку России в войне против Украины со стороны властей Ирана, "которая должна прекратиться".
15 ноября на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.
12 декабря Зеленский сообщил, что Украина зимой планирует провести саммит по выполнению ее формулы мира.