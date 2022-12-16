Евросоюз готов поддержать инициативу Украины о справедливом мире

Россия не проявила подлинной готовности к справедливому и устойчивому миру, говорится в заявлении по итогам саммита Европейского совета Фото: consilium.europa.eu

Об этом говорится в заявлении по итогам саммита Европейского совета 15 декабря в Брюсселе (Бельгия).

"Европейский совет вновь заявляет, что готов поддержать инициативу Украины о справедливом мире. На сегодняшний день Россия не проявила подлинной готовности к справедливому и устойчивому миру", – говорится в документе.

Отмечается, что лидеры ЕС также обсудили, "как еще больше усилить коллективное давление на Россию, чтобы она положила конец агрессивной войне и вывела свои войска из Украины".

"Европейский совет приветствует усиление ограничительных мер ЕС в отношении России, в том числе посредством девятого пакета ограничительных мер и верхнего предела мировых цен на нефть. Европейский союз готов продолжать усиливать ограничительные меры", – сказано в заявлении по итогам саммита.

Европейский совет подчеркнул "важность обеспечения эффективной реализации санкций и предотвращение их обхода", призвав все страны присоединиться к санкциям ЕС.

Кроме того, Европейский совет осудил военную поддержку России в войне против Украины со стороны властей Ирана, "которая должна прекратиться".