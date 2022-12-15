ЕС согласовал девятый пакет санкций против России – СМИ

Также об этом написал в Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк.
"Белый дым: девятый пакет санкций ЕС против России согласован! Письменная процедура – до полудня завтрашнего дня", – отметил он.
По информации Йозвяка, в пакете оставили ослабление санкций, против которого выступали Польша и страны Балтии, но прописали его таким образом, что каждое государство – член ЕС будет самостоятельно принимать решение, учитывая интересы своей национальной безопасности.
The derogations are still in. But clarified in the way that every member state can take into account their national security interests. #Russia #Ukraine https://t.co/O9zmwUvbim— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2022
Еврокомиссия представила девятый пакет санкций 7 декабря. Он будет включать ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, а также ряд новых ограничений в отношении компаний и физических лиц, рассказывала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
По данным Financial Times, новые санкции будут включать в себя экспортный контроль ключевых химических веществ, нервно-паралитических веществ, электроники и компонентов ИТ, которые могут использоваться российскими военными. ЕС также намерен добиваться запрета на экспорт двигателей для беспилотников в Россию.
Кроме того, в новом пакете предусмотрели запрет ряда пропагандистских каналов и отключение от системы SWIFT дополнительных российских банков, рассказывал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 12 декабря. Он отмечал, что Украина не заинтересована в принятии этого пакета санкций, если в нем будет ослабление уже действующих ограничений.
12 декабря министры иностранных дел стран ЕС обсуждали этот пакет санкций, но не смогли согласовать его. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ожидал, что решение удастся принять в течение недели.