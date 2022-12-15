ЕС согласовал девятый пакет санкций против России – СМИ

Также об этом написал в Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

"Белый дым: девятый пакет санкций ЕС против России согласован! Письменная процедура – до полудня завтрашнего дня", – отметил он.

По информации Йозвяка, в пакете оставили ослабление санкций, против которого выступали Польша и страны Балтии, но прописали его таким образом, что каждое государство – член ЕС будет самостоятельно принимать решение, учитывая интересы своей национальной безопасности.

Контекст:

Еврокомиссия представила девятый пакет санкций 7 декабря. Он будет включать ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, а также ряд новых ограничений в отношении компаний и физических лиц, рассказывала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По данным Financial Times, новые санкции будут включать в себя экспортный контроль ключевых химических веществ, нервно-паралитических веществ, электроники и компонентов ИТ, которые могут использоваться российскими военными. ЕС также намерен добиваться запрета на экспорт двигателей для беспилотников в Россию.

Кроме того, в новом пакете предусмотрели запрет ряда пропагандистских каналов и отключение от системы SWIFT дополнительных российских банков, рассказывал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 12 декабря. Он отмечал, что Украина не заинтересована в принятии этого пакета санкций, если в нем будет ослабление уже действующих ограничений.