Члены ЕС не достигли согласия по новым санкциям против РФ. Страны Балтии и Польша блокируют их, выступая против ослабления ограничений

По его словам, изначально санкционный список состоял из 1500 человек и компаний, но затем немного сократился.

"Эти предложения [по сокращению списка] освободили бы из-под санкций частные средства, если бы государства обнаружили связь этих средств с продовольственной безопасностью. Трудно сказать, как частные средства олигархов связаны с продовольственной безопасностью – мы поднимали этот вопрос. Мы понимаем и беспокойство партнеров в Европе в некоторых конкретных случаях", – сказал Ландсбергис.

Литовский министр считает, что в таких случаях ситуацию можно решать с помощью объяснений Еврокомиссии.

"Если бы сделали такого размера политическую дыру, которую одобрили бы все страны ЕС, я думаю, это использовали бы не только для решения всех вопросов [связанных с продовольственной безопасностью], но и для значительного обхода санкций. Эта дискуссия продолжается. Литва и Польша остановили принятие пакета. Возможно, дискуссию перенесут на Европейский совет", – сказал он.

По словам Ландсбергиса, блокировку санкционного пакета с подобными послаблениями для РФ поддерживают и другие страны Балтии.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, со своей стороны, заявила, что Россия пытается использовать нарратив о том, что санкции ЕС останавливают сельскохозяйственное производство в странах третьего мира.

Она отметила, что предлагаемые ослабления санкций касаются упрощения экспорта российских удобрений через европейские порты, даже если производители принадлежат российским бизнесменам из черного списка.

Глава литовского правительства отметила, что около 10 стран предлагают смягчить санкции, но не назвала, какие именно.