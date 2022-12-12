Министры ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Боррель подчеркнул, что санкции в отношении отдельных людей и предприятий уже успели согласовать Фото: EPA

"Министры не достигли решения [по девятому пакету санкций], но я надеюсь оно будет достигнуто в течение недели", – сказал Боррель.

В то же время верховный представитель ЕС подчеркнул, что санкции в отношении отдельных людей и предприятий уже успели согласовать.

"Он [санкционный список] состоит из около 200 человек и предприятий. Это должно изрядно ударить по российскому оборонному сектору и российской армии", – отметил Боррель.