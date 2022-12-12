Министры ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

"Министры не достигли решения [по девятому пакету санкций], но я надеюсь оно будет достигнуто в течение недели", – сказал Боррель.
В то же время верховный представитель ЕС подчеркнул, что санкции в отношении отдельных людей и предприятий уже успели согласовать.
"Он [санкционный список] состоит из около 200 человек и предприятий. Это должно изрядно ударить по российскому оборонному сектору и российской армии", – отметил Боррель.
ЕС готовит к внедрению девятого пакета санкций против России, который будет включать ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, а также ряд новых ограничений в отношении компаний и физических лиц.
По данным Financial Times, новые санкции будут включать в себя экспортный контроль ключевых химических веществ, нервно-паралитических веществ, электроники и компонентов ИТ, которые могут использоваться российскими военными. ЕС также намерен добиваться запрета на экспорт двигателей для беспилотников в Россию.