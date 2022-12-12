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Министры ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

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Боррель подчеркнул, что санкции в отношении отдельных людей и предприятий уже успели согласовать
Боррель подчеркнул, что санкции в отношении отдельных людей и предприятий уже успели согласовать
Фото: EPA

Министры иностранных дел стран Европейского союза не смогли согласовать девятый пакет санкций против Российской Федерации из-за несогласия некоторых государств-членов. Об этом во время брифинга по результатам встречи министров иностранных дел ЕС 12 декабря заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, видео опубликовал RTVE Noticias.

"Министры не достигли решения [по девятому пакету санкций], но я надеюсь оно будет достигнуто в течение недели", – сказал Боррель.

В то же время верховный представитель ЕС подчеркнул, что санкции в отношении отдельных людей и предприятий уже успели согласовать.

"Он [санкционный список] состоит из около 200 человек и предприятий. Это должно изрядно ударить по российскому оборонному сектору и российской армии", – отметил Боррель.

Контекст:

ЕС готовит к внедрению девятого пакета санкций против России, который будет включать ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, а также ряд новых ограничений в отношении компаний и физических лиц.

По данным Financial Times, новые санкции будут включать в себя экспортный контроль ключевых химических веществ, нервно-паралитических веществ, электроники и компонентов ИТ, которые могут использоваться российскими военными. ЕС также намерен добиваться запрета на экспорт двигателей для беспилотников в Россию.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, Европа, война России против Украины, ограничения, Жозеп Боррель
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