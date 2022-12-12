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Против "Росатома" следует ввести санкции за поддержку путинской военной машины – европарламентарий из Венгрии

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"Росатом" помогает оккупантам на ЗАЭС
"Росатом" помогает оккупантам на ЗАЭС
Фото: Росатом / Telegram

Западу следует ввести санкции против российской госкомпании "Росатом", заявил 12 декабря изданию Guildhall депутат Европейского парламента от Венгрии, член комитетов по безопасности и комитета по иностранным отношениями Аттила Ара-Ковач.

"На мой взгляд, крайне важно ввести санкции против "Росатома" и его дочерних компаний и остановить проекты российской государственной атомной энергетической компании. Кроме того, я также полностью поддерживаю создание механизмов строгого экспортного контроля, направленных на предотвращение экспорта технологий и оборудования для вышеупомянутых компаний", – сказал он.

Депутат Европарламента считает, что в случае продолжения сотрудничества стран Запада с "Росатомом" "это будет способствовать поддержке путинской военной машины, учитывая, что компания вносит большой вклад в российскую армию и промышленность".

"С другой стороны, такого рода партнерства в области критически важных инфраструктур также несут в себе очень серьезную геополитическую угрозу и угрозу безопасности, поскольку Россия может еще больше расширить свое присутствие и влияние посредством этих проектов. Например, в случае с АЭС "Пакш" в Венгрии реализация финансируется за счет российских кредитов, что означает, что государство не может свободно распоряжаться инфраструктурой до тех пор, пока кредит не будет погашен, и что с помощью денег [президент России Владимир] Путин может влиять на решения, принимаемые на международных площадках, таких как ЕС", – заявил Ара-Ковач.

О необходимости ввести санкции против "Росатома" заявлял в сентябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Контекст:

Представители "Росатома" вместе с российскими оккупантами находятся на Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области, сообщал "Энергоатом". По данным украинской компании, на ЗАЭС оккупанты избивают украинский персонал, пытаясь заставить их переходить в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит "Росатом", и отчитаться российским властям, что украинский персонал станции поддерживает их.

В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около сотни оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС. Подавляющее большинство из подписавших "контракт" с российской компанией согласились на это под давлением захватчиков, рассказали в украинской компании.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, Европарламент, война, Венгрия, оккупация, Росатом, технологии, война России против Украины, сотрудничество
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