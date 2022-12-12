Против "Росатома" следует ввести санкции за поддержку путинской военной машины – европарламентарий из Венгрии

"На мой взгляд, крайне важно ввести санкции против "Росатома" и его дочерних компаний и остановить проекты российской государственной атомной энергетической компании. Кроме того, я также полностью поддерживаю создание механизмов строгого экспортного контроля, направленных на предотвращение экспорта технологий и оборудования для вышеупомянутых компаний", – сказал он.

Депутат Европарламента считает, что в случае продолжения сотрудничества стран Запада с "Росатомом" "это будет способствовать поддержке путинской военной машины, учитывая, что компания вносит большой вклад в российскую армию и промышленность".

"С другой стороны, такого рода партнерства в области критически важных инфраструктур также несут в себе очень серьезную геополитическую угрозу и угрозу безопасности, поскольку Россия может еще больше расширить свое присутствие и влияние посредством этих проектов. Например, в случае с АЭС "Пакш" в Венгрии реализация финансируется за счет российских кредитов, что означает, что государство не может свободно распоряжаться инфраструктурой до тех пор, пока кредит не будет погашен, и что с помощью денег [президент России Владимир] Путин может влиять на решения, принимаемые на международных площадках, таких как ЕС", – заявил Ара-Ковач.

О необходимости ввести санкции против "Росатома" заявлял в сентябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.