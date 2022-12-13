Рада поддержала санкции против Тимощука и российских спортсменов. В списке – Кабаева, Плющенко, Валуев, Поветкин и другие

Таким образом, парламент поддержал большинством голосов направление предложения в СНБО по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортсменам из России и других государств, которые "системно и активно поддерживают войну против Украины, легитимизируют военное вторжение и геноцид украинцев вооруженными силами Российской Федерации".

Санкции против них предлагается ввести сроком на 10 лет. Они предусматривают, среди прочего, блокирование активов лиц на территории Украины, ограничение торговых операций, а также применение запретов въезда на территорию Украины, лишение государственных наград Украины, других форм награждения.

Документ предусматривает информирование компетентных органов Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии, Японии и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций в отношении фигурантов списка.

В списке из 56 человек фигурирует Анатолий Тимощук, бывший капитан сборной Украины по футболу, длительное время живущий и работающий в России.