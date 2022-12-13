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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада поддержала санкции против Тимощука и российских спортсменов. В списке – Кабаева, Плющенко, Валуев, Поветкин и другие

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СНБО по предложению Верховной Рады может ввести санкции против Тимощука
СНБО по предложению Верховной Рады может ввести санкции против Тимощука
Фото: fc-zenit.ru

Верховная Рада Украины 13 декабря приняла постановление №8245 о применении персональных санкций к ряду спортсменов из России и других государств. Информация об этом появилась в карточке постановления на официальном сайте ВРУ.

Таким образом, парламент поддержал большинством голосов направление предложения в СНБО по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортсменам из России и других государств, которые "системно и активно поддерживают войну против Украины, легитимизируют военное вторжение и геноцид украинцев вооруженными силами Российской Федерации".

Санкции против них предлагается ввести сроком на 10 лет. Они предусматривают, среди прочего, блокирование активов лиц на территории Украины, ограничение торговых операций, а также применение запретов въезда на территорию Украины, лишение государственных наград Украины, других форм награждения.

Документ предусматривает информирование компетентных органов Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии, Японии и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций в отношении фигурантов списка.

В списке из 56 человек фигурирует Анатолий Тимощук, бывший капитан сборной Украины по футболу, длительное время живущий и работающий в России.

Также в него попали олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева, бывший чемпион мира по боксу, экс-депутат ГД РФ Николай Валуев, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев, выступающий в смешанных единоборствах Александр Емельяненко, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, экс-депутат ГД РФ Алина Кабаева, олимпийский чемпион по борьбе, экс-депутат ГД РФ и сенатор РФ Александр Карелин, экс-чемпион мира по шахматам, депутат ГД РФ Анатолий Карпов, гроссмейстер Сергей Карякин, олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анастасия Мишина, олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат ГД РФ Ирина Роднина, олимпийский чемпион по хоккею, депутат ГД РФ Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион по биатлону, депутат ГД РФ Сергей Чепиков и другие.

Контекст:

Тимощук – уроженец Луцка. За сборную Украины с 2000-го по 2016 год провел 144 матча – это рекордный показатель. Был капитаном сборной.

После масштабного вторжения РФ в Украину Тимощук остался работать в российском клубе "Зенит" и никак не отреагировал на военные преступления российских войск против Украины.

11 марта Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука тренерской лицензии, а также всех титулов, завоеванных им в составе донецкого "Шахтера". Кроме того, футболисту пожизненно запрещено заниматься профессиональной деятельностью в Украине.

30 марта Луцкий горсовет лишил Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка".

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