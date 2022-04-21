Алиев назвал Тимощука "обосранным дятлом" за молчание о войне РФ против Украины

Алиев: Его отец в Луцке находится в теробороне. А эта падла сидит в Питере на жопе ровно и зарабатывает деньги Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я ни одного футболиста не услышал, ни одного, хотя я вижу, что мои Stories смотрят многие, тот же [российский футболист Денис] Глушаков. Просто обосрались. Обосрались во всем. Они боятся. Сказал бы один, сказал бы второй, третий, я думаю, все было бы по-другому. Спортсмены должны говорить", – отметил Алиев.

Он осудил работающего в РФ украинского футболиста Анатолия Тимощука, который не выразил свою позицию.

"Это обосранный дятел. Как говорится, променял страну. Променял, можно сказать, своих родителей. Его отец в Луцке находится в теробороне. А эта падла сидит в Питере на жопе ровно и зарабатывает деньги. Ему все равно на страну. И то, что он ленточки [желто-синие] надевал на свою тупую бошку, то, что красил свою харю нашими украинскими флагами, это были просто одни понты", – считает Алиев.

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