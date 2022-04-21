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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Алиев назвал Тимощука "обосранным дятлом" за молчание о войне РФ против Украины

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Алиев: Его отец в Луцке находится в теробороне. А эта падла сидит в Питере на жопе ровно и зарабатывает деньги
Алиев: Его отец в Луцке находится в теробороне. А эта падла сидит в Питере на жопе ровно и зарабатывает деньги
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший украинский футболист российского происхождения Александр Алиев заявил, что все спортсмены в РФ должны осудить вторжение в Украину. Об этом он сказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Красава".

"Я ни одного футболиста не услышал, ни одного, хотя я вижу, что мои Stories смотрят многие, тот же [российский футболист Денис] Глушаков. Просто обосрались. Обосрались во всем. Они боятся. Сказал бы один, сказал бы второй, третий, я думаю, все было бы по-другому. Спортсмены должны говорить", – отметил Алиев. 

Он осудил работающего в РФ украинского футболиста Анатолия Тимощука, который не выразил свою позицию.

"Это обосранный дятел. Как говорится, променял страну. Променял, можно сказать, своих родителей. Его отец в Луцке находится в теробороне. А эта падла сидит в Питере на жопе ровно и зарабатывает деньги. Ему все равно на страну. И то, что он ленточки [желто-синие] надевал на свою тупую бошку, то, что красил свою харю нашими украинскими флагами, это были просто одни понты", – считает Алиев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Анатолий Тимощук – уроженец Луцка. За сборную Украины с 2000-го по 2016 год провел 144 матча – это рекордный показатель. Был капитаном сборной.

После масштабного вторжения РФ в Украину Тимощук остался работать в российском клубе "Зенит" и никак не отреагировал на военные преступления российских войск против Украины.

11 марта Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука тренерской лицензии, а также всех титулов, завоеванных им в составе донецкого "Шахтера". Кроме того, футболисту пожизненно запрещено заниматься профессиональной деятельностью в Украине.

30 марта Луцкий горсовет лишил Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка".

Алиев после нападения РФ на Украину вступил в ряды территориальной обороны ВСУ.

Теги: Россия, Украина, Александр Алиев, Анатолий Тимощук, Зенит Санкт-Петербург, вторжение, война России против Украины, футболист, спортсмены
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