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Кулеба: Девятый пакет санкций ЕС против РФ уже был бы давно принят, если бы не один болезненный вопрос – попытка откатиться на шаг назад

Кулеба: Россия в классическом для себя стиле искусственно создала проблему, а теперь требует для ее решения сделать исключение из уже действующих санкций
Кулеба:  Россия в классическом для себя стиле искусственно создала проблему, а теперь требует для ее решения сделать исключение из уже действующих санкций
Фото: ЕРА

В девятом пакете санкций Европейского союза против России, который сейчас обсуждается в ЕС, есть элемент, который Украина считает недопустимым – речь об ослаблении ранее введенных ограничений. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал 12 декабря в эфире национального телемарафона, запись комментария обнародовал канал ICTV.

Кулеба отметил, что принятие каждого нового пакета санкций против России требует все больше усилий со стороны Украины.

"Сколько раз нам намекали, что "это, наверное, будет последний пакет". А вместе с тем мы принимаем все новые и новые. И все вовлечены в эту работу: и президент Украины, и вся дипломатия над этим работает. На самом деле девятый пакет уже был бы принят, если бы не один самый болезненный вопрос – там есть попытка откатиться в санкционном давлении на шаг назад под предлогом необходимости экспорта помощи России. Точнее так: дать возможность российским компаниям экспортировать некоторые продукты, связанные с продовольственной безопасностью. Мы категорически против этого, не потому, что мы против продовольственной безопасности в мире, а потому что Россия в классическом для себя стиле искусственно создала проблему, а теперь требует для ее решения сделать исключение из уже действующих санкций", – сказал министр. 

Проблема девятого пакета "не столько в новых санкциях", отметил Кулеба. Он пояснил, что в новые ограничения "не плохие": там есть вещи о которых представители Украины давно говорили, в том числе речь о запрете пропагандистских каналов и отключение от системы SWIFT дополнительных российских банков. 

"Там есть много полезных вещей, пакет очень симпатичный, но мы не пойдем на его принятие, если там будет хотя бы одно ослабление уже принятых санкций. Это принципиальная позиция – нельзя поддаваться этому изысканному российскому шантажу и манипуляциям. Сегодня я довел это нашим партнерам в ЕС", – добавил глава МИД. 

Ведущая уточнила, идет ли речь о том, что Украина не заинтересована в принятие этого пакета санкций в таком виде, как сейчас. 

"Да ну, мы же пока не члены ЕС, поэтому формально не можем блокировать пакет, но мы довели нашу четкую позицию, что пакет сильный, пакет нам нравится в целом, но этот конкретный элемент, который я описал, является недопустимым. И так считает не только Украина, но и ряд других государств", – ответил Кулеба. 

Контекст:

ЕС готовится к введению девятого пакета санкций против России, который будет включать ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, а также ряд новых ограничений в отношении компаний и физических лиц.

По данным Financial Times, новые санкции будут включать в себя экспортный контроль ключевых химических веществ, нервно-паралитических веществ, электроники и компонентов ИТ, которые могут использоваться российскими военными. ЕС также намерен добиваться запрета на экспорт двигателей для беспилотников в Россию.

Министры иностранных дел стран ЕС 12 декабря не смогли согласовать этот пакет санкций. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: санкции, пропаганда, запрет, SWIFT, Дмитрий Кулеба, ограничения
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