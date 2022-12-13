Великобритания объявила о новых санкциях в ответ на атаки по Украине. В списке – российские генералы и производитель дронов из Ирана

Ограничения касаются высокопоставленных российских чиновников, причастных к армии РФ и ее "бесчеловечному, неспровоцированному вторжению в Украину", говорится в сообщении. В списке также несколько иранских бизнесменов и военных чиновников, занимающихся производством и/или поставкой военных беспилотников, используемых для совершения атак.
Под санкции попали 12 командиров вооруженных сил РФ (в том числе подразделений, непосредственно участвующих во вторжении), три иранца и одна иранская компания-производитель дронов MADO.
"Беспилотники иранского производства сыграли центральную роль в этих жестоких нападениях на мирных жителей. 9 декабря США опубликовали информацию, свидетельствующую о том, что Иран стал одним из главных военных покровителей России, направив в Россию сотни беспилотников в нарушение своих международно-правовых обязательств, которые использовались для атак на критически важную инфраструктуру Украины и убийства мирных жителей", – говорится в сообщении правительства.
Министр иностранных дел Джеймс Клеверли, комментируя расширение санкционного списка, заявил, что атаки российских войск на города и мирных жителей в Украине не останутся без ответа.
"Путин хочет сломить дух Украины, но у него это не получится. Украина победит, и Украина восстановится", – сказал он.
Что касается Ирана, Клеверли считает, что правящий режим там становится "все более изолированным перед лицом оглушительных призывов к переменам со стороны собственного народа и заключает грязные сделки с Путиным в отчаянной попытке выжить".
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. Но 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, заявив, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
С начала осени РФ совершила восемь массированных атак с помощью беспилотников и ракет на энергосистему Украины, последняя произошла 5 декабря. В результате атак были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.