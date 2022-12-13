Великобритания объявила о новых санкциях в ответ на атаки по Украине. В списке – российские генералы и производитель дронов из Ирана

Ограничения касаются высокопоставленных российских чиновников, причастных к армии РФ и ее "бесчеловечному, неспровоцированному вторжению в Украину", говорится в сообщении. В списке также несколько иранских бизнесменов и военных чиновников, занимающихся производством и/или поставкой военных беспилотников, используемых для совершения атак.

Под санкции попали 12 командиров вооруженных сил РФ (в том числе подразделений, непосредственно участвующих во вторжении), три иранца и одна иранская компания-производитель дронов MADO.

"Беспилотники иранского производства сыграли центральную роль в этих жестоких нападениях на мирных жителей. 9 декабря США опубликовали информацию, свидетельствующую о том, что Иран стал одним из главных военных покровителей России, направив в Россию сотни беспилотников в нарушение своих международно-правовых обязательств, которые использовались для атак на критически важную инфраструктуру Украины и убийства мирных жителей", – говорится в сообщении правительства.

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли, комментируя расширение санкционного списка, заявил, что атаки российских войск на города и мирных жителей в Украине не останутся без ответа.

"Путин хочет сломить дух Украины, но у него это не получится. Украина победит, и Украина восстановится", – сказал он.

Что касается Ирана, Клеверли считает, что правящий режим там становится "все более изолированным перед лицом оглушительных призывов к переменам со стороны собственного народа и заключает грязные сделки с Путиным в отчаянной попытке выжить".