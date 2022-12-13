Зеленский обсудил с главой Евросовета девятый пакет санкций против России

Зеленский рассказал, что скоординировал с Мишелем дальнейшие шаги по движению Украины к членству в Евросоюзе Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

"В разговоре с Шарлем Мишелем отметил необходимость быстрого одобрения девятого пакета санкций. Проинформировал о прогрессе в выполнении рекомендаций Еврокомиссии. Скоординировали дальнейшие шаги по движению Украины к членству в Евросоюзе", – написал Зеленский по итогам разговора.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность за разблокирование новой финансовой программы на €18 млрд для Украины, увеличение на €2 млрд Европейского фонда мира (через этот фонд ЕС помогает Украине оружием) и приглашение выступить на саммите ЕС 15 декабря.

Также в ходе разговора речь шла о роли Евросоюза и государств – членов ЕС в реализации украинской "формулы мира", уточнил президент Украины.

У розмові з @CharlesMichel відзначив необхідність швидкого схвалення 9-го пакету санкцій. Поінформував про прогрес у виконанні рекомендацій #ЄК. Скоординували подальші кроки щодо руху * до членства в * . 2/2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 13, 2022