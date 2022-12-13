Зеленский обсудил с главой Евросовета девятый пакет санкций против России

"В разговоре с Шарлем Мишелем отметил необходимость быстрого одобрения девятого пакета санкций. Проинформировал о прогрессе в выполнении рекомендаций Еврокомиссии. Скоординировали дальнейшие шаги по движению Украины к членству в Евросоюзе", – написал Зеленский по итогам разговора.
Кроме того, Зеленский выразил благодарность за разблокирование новой финансовой программы на €18 млрд для Украины, увеличение на €2 млрд Европейского фонда мира (через этот фонд ЕС помогает Украине оружием) и приглашение выступить на саммите ЕС 15 декабря.
Также в ходе разговора речь шла о роли Евросоюза и государств – членов ЕС в реализации украинской "формулы мира", уточнил президент Украины.
У розмові з @CharlesMichel відзначив необхідність швидкого схвалення 9-го пакету санкцій. Поінформував про прогрес у виконанні рекомендацій #ЄК. Скоординували подальші кроки щодо руху * до членства в * . 2/2— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 13, 2022
ЕС готовится к введению девятого пакета санкций против России, который будет включать ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, а также ряд новых ограничений в отношении компаний и физических лиц.
По данным Financial Times, новые санкции будут включать в себя экспортный контроль ключевых химических веществ, нервно-паралитических веществ, электроники и компонентов ИТ, которые могут использоваться российскими военными. ЕС также намерен добиваться запрета на экспорт двигателей для беспилотников в Россию.
Министры иностранных дел стран ЕС 12 декабря не смогли согласовать этот пакет санкций.