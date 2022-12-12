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Совет Европы увеличит на €2 млрд фонд, который помогает Украине оружием

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Решение обеспечит продолжение конкретной военной поддержки глава евродипломатии Боррель
Решение обеспечит продолжение конкретной военной поддержки – глава евродипломатии Боррель
Фото: ЕРА

Совет Европейского союза согласовал решение об увеличении финансирования Европейского фонда мира. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Евросовета.

Министры стран ЕС подняли финансовый потолок фонда на €2 млрд в 2023 году с возможностью дальнейшего роста. К 2027 году финансовый предел составит до €5,5 млрд (в ценах 2018 года), говорится в сообщении.

"Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование для продолжения предоставления конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров. Меньше чем за два года Европейский фонд мира доказал свою ценность. Это полностью изменило способ поддержки наших партнеров в обороне", – заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Окончательное решение об увеличению фонда будет принято в начале 2023 года.

Пресс-служба отмечает, что Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для обеспечения "военных и оборонных вопросов, с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности". Фонд является внебюджетным инструментом, государства – члены ЕС вносят в него свою долю пропорционально валовому национальному доходу.

Кроме Вооруженных сил Украины, он помогает Мозамбику, Грузии, Молдове, Мали, Сомали, Нигеру и другим странам.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн.

Теги: Украина, военная помощь, Совет ЕС, финансовая помощь, ВСУ, Евросоюз
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