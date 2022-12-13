Танкеры с российской нефтью все чаще скрывают конечный пункт поставок – СМИ

Неясно, идут ли танкеры с уже проданной нефтью или их владельцы пытаются найти покупателя прямо в море Фото: ЕРА

По данным агентства, РФ все чаще направляет топливо в Азию. На нее теперь приходится около 89% экспорта российской нефти (около 3 млн баррелей в сутки), основная часть этого объема приходится только на две страны — Китай и Индию, пишет Bloomberg.

Также значительно (до 890 тыс. баррелей в сутки) выросла доля танкеров, которые скрывают свой конечный пункт назначения, однако по мере приближения к Суэцкому каналу большинство их обозначает пунктом назначения индийские порты, отмечает агентство.

При этом до конца остается неясным, идут ли танкеры с уже проданной нефтью или же владельцы нефти пытаются найти покупателя прямо в море — во втором случае это может создавать дополнительные риски для продавца, говорится в сообщении.

Чистый объем поставок нефти из России в Турцию, Китай, Индию достиг 2,73 млн баррелей в сутки – это больше, чем в четыре превышает довоенный показатель, говорится в анализе агентства. При этом поставки в Турцию падают уже больше месяца, но они все еще в два раза выше объемов, которые Москва продавала туда до вторжения в Украину.

Агентство отмечает, что Турция – один из немногих рынков, на которые может рассчитывать РФ в ближайшем будущем. При этом правительство президента Реджепа Эрдогана уже находится под давлением из-за значительного наращивания экономических связей с Россией и неоднократно подвергалось критике и давлению со стороны Евросоюза и США, отмечает Bloomberg