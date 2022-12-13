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Танкеры с российской нефтью все чаще скрывают конечный пункт поставок – СМИ

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Неясно, идут ли танкеры с уже проданной нефтью или их владельцы пытаются найти покупателя прямо в море
Неясно, идут ли танкеры с уже проданной нефтью или их владельцы пытаются найти покупателя прямо в море
Фото: ЕРА

При значительной потере европейского рынка нефти из-за санкций России удалось в декабре незначительно нарастить доходы от ее экспорта. Об этом 13 декабря пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, РФ все чаще направляет топливо в Азию. На нее теперь приходится около 89% экспорта российской нефти (около 3 млн баррелей в сутки), основная часть этого объема приходится только на две страны — Китай и Индию, пишет Bloomberg. 

Также значительно (до 890 тыс. баррелей в сутки) выросла доля танкеров, которые скрывают свой конечный пункт назначения, однако по мере приближения к Суэцкому каналу большинство их обозначает пунктом назначения индийские порты, отмечает агентство.

При этом до конца остается неясным, идут ли танкеры с уже проданной нефтью или же владельцы нефти пытаются найти покупателя прямо в море — во втором случае это может создавать дополнительные риски для продавца, говорится в сообщении.

Чистый объем поставок нефти из России в Турцию, Китай, Индию достиг 2,73 млн баррелей в сутки – это больше, чем в четыре превышает довоенный показатель, говорится в анализе агентства. При этом поставки в Турцию падают уже больше месяца, но они все еще в два раза выше объемов, которые Москва продавала туда до вторжения в Украину.

Агентство отмечает, что Турция – один из немногих рынков, на которые может рассчитывать РФ в ближайшем будущем. При этом правительство президента Реджепа Эрдогана уже находится под давлением из-за значительного наращивания экономических связей с Россией и неоднократно подвергалось критике и давлению со стороны Евросоюза и США, отмечает Bloomberg 

Контекст:

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель 2 декабря. К ним присоединились страны "Группы семи" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), а также Австралия.

По подсчетам "Русской службы BBC", из-за этого к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится с 20% до 13%, лишив Москву примерно $1 трлн доходов.

При этом Украина, Польша и страны Балтии настаивали на более радикальном снижении стоимости российской нефти. Так, 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный потолок. По его мнению, баррель Urals должен стоить менее $30.

Теги: Россия, Турция, Индия, Китай, санкции, Азия, нефть, экспорт
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