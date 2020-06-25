США ввели санкции против пяти капитанов иранских танкеров

Более 1,5 млн баррелей бензина и других нефтепродуктов из Ирана были доставлены в Венесуэлу морем. В минфине США назвали неприемлемыми действия, направленные на поддержку "нелегитимного режима" венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Офис контроля за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США объявил о введении санкций против капитанов пяти иранских танкеров, которые занимались перевозкой нефтепродуктов в Венесуэлу. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба минфина.

"OFAC ввел ограничительные меры против капитанов пяти судов, которых использовали "Судоходные линии Ирана" и "Национальная танкерная компания Ирана", находящиеся под санкциями США, для доставки иранского бензина нелегитимному режиму [президента Николаса] Мадуро в Венесуэле", – отметили в американском ведомстве.

Как подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин, "поддержка иранским режимом авторитарного и коррумпированного режима в Венесуэле неприемлема, и администрация США продолжит использовать свои полномочия для того, чтобы прекратить ее".

В США указывают, что в ноябре 2019 года в Иране начался топливный кризис, однако власти, вместо того, чтобы бороться с ним, направили 1,5 млн баррелей дефицитного бензина и нефтепродуктов в Венесуэлу.

6 августа 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану. По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия. Санкции, предусматривавшие запрет на покупку иранской нефти, вступили в силу 5 ноября 2018 года.

Штаты не признают Мадуро президентом Венесуэлы, ему выдвинуты официальные обвинения в наркоторговле, наркотерроризме и коррупции.