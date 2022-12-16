Работа метро в Киеве временно остановлена, станции работают как укрытия – Кличко

"Движение метро временно остановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытия. Воздушная тревога продолжается! Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях!" – написал он.

Кличко отметил, что о возобновлении работы метро власти сообщат дополнительно.

Сегодня в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах Киева прогремели взрывы.