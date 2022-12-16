Работа метро в Киеве временно остановлена, станции работают как укрытия – Кличко

"Движение метро временно остановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытия. Воздушная тревога продолжается! Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях!" – написал он.
Кличко отметил, что о возобновлении работы метро власти сообщат дополнительно.
Сегодня в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах Киева прогремели взрывы.
Тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена около 8.00, по информации главы Николаевской областной государственной военной администрации Виталия Кима, ожидается пуск порядка 60 ракет.
Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты. В Кривом Роге есть попадание в жилой дом.