В Киевской области обломки ракеты повредили частные дома, люди не пострадали – мэр Броваров

По его словам, жертв и раненых нет. Части ракет упали на территории частных домовладений, повредив здания и приусадебные участки.
"Самое главное: люди не пострадали. Повреждения получили крыши трех зданий и заборы. В огородах – воронки от вражеского металлолома. Сейчас на месте работают специалисты всех экстренных служб", – написал Сапожко.
Он подчеркнул, что опасность ракетного удара не миновала, и призвал находиться в укрытиях.
Тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена около 8.00. По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ожидается пуск порядка 60 ракет.
Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты, в Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. В Кривом Роге есть попадание в жилой дом.
В результате российской атаки повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины, сообщили в Минэнерго.