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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области обломки ракеты повредили частные дома, люди не пострадали – мэр Броваров

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Повреждения получили крыши трех зданий и заборы
Повреждения получили крыши трех зданий и заборы
Фото: Ігор Сапожко - ОФІЦІЙНО / Telegram

В результате российской ракетной атаки 16 декабря осколок одного из сбитых противовоздушными силами Украины снарядов попал по мирной инфраструктуре в Броварской общине Киевской области. Об этом в Telegram сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

По его словам, жертв и раненых нет. Части ракет упали на территории частных домовладений, повредив здания и приусадебные участки.

"Самое главное: люди не пострадали. Повреждения получили крыши трех зданий и заборы. В огородах – воронки от вражеского металлолома. Сейчас на месте работают специалисты всех экстренных служб", – написал Сапожко.

Он подчеркнул, что опасность ракетного удара не миновала, и призвал находиться в укрытиях.

Контекст:

Тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена около 8.00. По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ожидается пуск порядка 60 ракет.

Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилетыв Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. В Кривом Роге есть попадание в жилой дом.

В результате российской атаки повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины, сообщили в Минэнерго.

Теги: ПВО, Бровары, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Игорь Сапожко
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