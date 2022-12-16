В Киевской области обломки ракеты повредили частные дома, люди не пострадали – мэр Броваров

По его словам, жертв и раненых нет. Части ракет упали на территории частных домовладений, повредив здания и приусадебные участки.

"Самое главное: люди не пострадали. Повреждения получили крыши трех зданий и заборы. В огородах – воронки от вражеского металлолома. Сейчас на месте работают специалисты всех экстренных служб", – написал Сапожко.

Он подчеркнул, что опасность ракетного удара не миновала, и призвал находиться в укрытиях.