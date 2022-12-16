ВСУ отбили атаки оккупантов возле 22 населенных пунктов и нанесли 26 ударов по районам скопления сил противника – Генштаб

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять пунктов управления противника Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские захватчики пытались вести наступательные действия в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григорьевка, Выимка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Александрополь, Новобахмутовка, Невельское, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Помимо этого, были сбиты два беспилотника типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять пунктов управления, четыре района сосредоточения личного состава противника, шесть артиллерийских позиций, два склада боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов российских захватчиков.

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