ВСУ отбили атаки оккупантов возле 22 населенных пунктов и нанесли 26 ударов по районам скопления сил противника – Генштаб

Российские захватчики пытались вести наступательные действия в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григорьевка, Выимка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Александрополь, Новобахмутовка, Невельское, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Помимо этого, были сбиты два беспилотника типа "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять пунктов управления, четыре района сосредоточения личного состава противника, шесть артиллерийских позиций, два склада боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов российских захватчиков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря.