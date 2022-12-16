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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили атаки оккупантов возле 22 населенных пунктов и нанесли 26 ударов по районам скопления сил противника – Генштаб

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Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять пунктов управления противника
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять пунктов управления противника
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов возле 22 населенных пунктов на Донбассе. Об этом 16 декабря в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Российские захватчики пытались вести наступательные действия в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григорьевка, Выимка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Александрополь, Новобахмутовка, Невельское, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Помимо этого, были сбиты два беспилотника типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять пунктов управления, четыре района сосредоточения личного состава противника, шесть артиллерийских позиций, два склада боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов российских захватчиков.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0AHUPDo1G12uxySvaVa8yVP8tyLWGwExLNW8tGyKtw52U2yVmm33TBbo91PXSZV92l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Генштаб ВСУ, авиация, оборона, артиллерия, ВСУ, наступление, война России против Украины
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