Российские оккупанты проявляют активность на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

"Противник и дальше сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на лиманском направлении, а на купянском и запорожском – наращивает группировку", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на других направлениях оккупанты занимаются сдерживанием действий украинской армии, а также обстреливают позиции ВСУ и гражданские объекты вдоль линии столкновения.

В частности, по данным украинских военных, россияне ведут огонь из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)