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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты проявляют активность на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

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Активные бои идут на Донбассе
Активные бои идут на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия в направлении Бахмута и Авдеевки Донецкой области. Об этом проинформировал 15 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник и дальше сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на лиманском направлении, а на купянском и запорожском – наращивает группировку", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на других направлениях оккупанты занимаются сдерживанием действий украинской армии, а также обстреливают позиции ВСУ и гражданские объекты вдоль линии столкновения.

В частности, по данным украинских военных, россияне ведут огонь из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02yr3tQkP24Fm83gxBwiwmy5WUd1fzE7ZfEy4HFY42qJgeNQHvE5oQ5yUYMr89yMjl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Последние несколько недель оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, Лиман, Авдеевка, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, миномет, российские оккупанты
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