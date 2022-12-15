Российские оккупанты проявляют активность на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

"Противник и дальше сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на лиманском направлении, а на купянском и запорожском – наращивает группировку", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что на других направлениях оккупанты занимаются сдерживанием действий украинской армии, а также обстреливают позиции ВСУ и гражданские объекты вдоль линии столкновения.
В частности, по данным украинских военных, россияне ведут огонь из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Последние несколько недель оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.