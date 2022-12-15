Украинские военные за сутки уничтожили почти 600 оккупантов, 12 артсистем и 27 беспилотников – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 590 российских захватчиков.

Другие потери противника выглядят так:

Данные уточняются, добавили в Генштабе.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря.