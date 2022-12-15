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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили почти 600 оккупантов, 12 артсистем и 27 беспилотников – Генштаб ВСУ

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Украинские военные ежедневно уничтожают захватчиков и их технику
Украинские военные ежедневно уничтожают захватчиков и их технику
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 96 590 российских оккупантов. Об этом 15 декабря в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 590 российских захватчиков.

Другие потери противника выглядят так:

  • танки – 2975 (+5);
  • боевые бронированные машины – 5946 (+9);
  • артиллерийские системы – 1943 (+12);
  • РСЗО – 406 (+2);
  • средства ПВО – 211;
  • самолеты – 281;
  • вертолеты – 264;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1644 (+27);
  • крылатые ракеты – 592;
  • корабли / катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4563 (+1);
  • специальная техника – 172 (+1).

Данные уточняются, добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0gtgXqgwcyDfURJm9khxRsGzApaWjhLsAsDpq8qznDYeV7qBRWDyvK3KUowbFXirWl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря

Теги: Генштаб ВСУ, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, потери армии России
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