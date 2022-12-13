В оккупированном Мелитополе уничтожен руководящий состав 58-й армии России – Генштаб ВСУ

В ВСУ рассказали о потерях оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили два района сосредоточения личного состава российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Также Генштаб ВСУ рассказал о поражении целей противника в результате ранее нанесенных ударов.

"В результате поражения пункта дислокации личного состава российских оккупационных войск 11 декабря в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и до 100 – ранеными", – объяснили в ВСУ.

Генштаб озвучил ситуацию с попаданиями по врагу в Запорожской области за предыдущие дни.

"Кроме уничтожения руководящего состава 58-й армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и ранены около 150 военнослужащих противника", – объяснил он.

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