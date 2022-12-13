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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мелитополе уничтожен руководящий состав 58-й армии России – Генштаб ВСУ

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В ВСУ рассказали о потерях оккупантов
В ВСУ рассказали о потерях оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За последние сутки украинские военные поразили два объекта с российскими оккупантами. Об этом проинформировал 13 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили два района сосредоточения личного состава российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Также Генштаб ВСУ рассказал о поражении целей противника в результате ранее нанесенных ударов.

"В результате поражения пункта дислокации личного состава российских оккупационных войск 11 декабря в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и до 100 – ранеными", – объяснили в ВСУ.

Генштаб озвучил ситуацию с попаданиями по врагу в Запорожской области за предыдущие дни.

"Кроме уничтожения руководящего состава 58-й армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и ранены около 150 военнослужащих противника", – объяснил он.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0odysZNsue1X4xD9DrKrfUXaSXmBtthHEgRwMfAms7xEyvyU6N9MAyRYxgkALR2u5l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

10-го и 11-го декабря Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал о поражении семи пунктов управления противника в день.

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 13 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 95 260 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, оборона, раненые, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, Энергодар, Кадиевка, погибшие, войска, потери армии России, Токмак, Гуляйполе
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