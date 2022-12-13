В оккупированном Мелитополе уничтожен руководящий состав 58-й армии России – Генштаб ВСУ

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили два района сосредоточения личного состава российских оккупантов", – говорится в сообщении.
Также Генштаб ВСУ рассказал о поражении целей противника в результате ранее нанесенных ударов.
"В результате поражения пункта дислокации личного состава российских оккупационных войск 11 декабря в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и до 100 – ранеными", – объяснили в ВСУ.
Генштаб озвучил ситуацию с попаданиями по врагу в Запорожской области за предыдущие дни.
"Кроме уничтожения руководящего состава 58-й армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и ранены около 150 военнослужащих противника", – объяснил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
10-го и 11-го декабря Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал о поражении семи пунктов управления противника в день.
Потери российских оккупантов с 24 февраля по 13 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 95 260 человек личного состава.