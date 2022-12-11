В Луганской области взорвался штаб ЧВК "Вагнер" – ОВА

По его словам, оккупанты понесли большие жертвы и об этом уже сообщили российские СМИ.

"Наконец-то они стали прислушиваться к нашему президенту и курят там, где надо. И вот у них произошел "хлопок", где был штаб вагнеровцев. И в сети уже появились фото, и они даже не скрывают, что там огромные потери", – сказал Гайдай.

Российское государственное агентство ТАСС написало о взрыве 10 декабря в одной из частных гостиниц, которая "не работала".

"На месте уже работают спасатели, разбирают завалы", – говорится в сообщении.