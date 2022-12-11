В Луганской области взорвался штаб ЧВК "Вагнер" – ОВА

По его словам, оккупанты понесли большие жертвы и об этом уже сообщили российские СМИ.
"Наконец-то они стали прислушиваться к нашему президенту и курят там, где надо. И вот у них произошел "хлопок", где был штаб вагнеровцев. И в сети уже появились фото, и они даже не скрывают, что там огромные потери", – сказал Гайдай.
Российское государственное агентство ТАСС написало о взрыве 10 декабря в одной из частных гостиниц, которая "не работала".
"На месте уже работают спасатели, разбирают завалы", – говорится в сообщении.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.