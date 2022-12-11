Генштаб ВСУ вторые сутки подряд сообщает о поражении семи пунктов управления российских оккупантов

"Украинская авиация за текущие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили семь пунктов управления, 10 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и склад боеприпасов противника", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О поражении за сутки семи пунктов управления оккупантов Генштаб ВСУ сообщал и 10 декабря. Всего за прошлые 24 часа украинские военные попали по 15 целям.
Потери российских оккупантов с 24 февраля по 10 декабря, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, составили около 94 140 человек личного состава.