Генштаб ВСУ вторые сутки подряд сообщает о поражении семи пунктов управления российских оккупантов

"Украинская авиация за текущие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили семь пунктов управления, 10 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и склад боеприпасов противника", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О поражении за сутки семи пунктов управления оккупантов Генштаб ВСУ сообщал и 10 декабря. Всего за прошлые 24 часа украинские военные попали по 15 целям.