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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки украинская армия поразила семь пунктов управления оккупантов – Генштаб ВСУ

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Цели врага поразили ракетчики и артиллеристы
Цели врага поразили ракетчики и артиллеристы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные за сутки поразили 15 российских военных объектов в Украине. Об этом проинформировал 10 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за текущие сутки поразили семь пунктов управления, шесть районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и склад боеприпасов противника", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе подтвердили факт поражения района сосредоточения оккупантов на временно занятой территории Запорожской области.

"Так, до 150 захватчиков получили ранения, 50 из них доставлены в больницу в городе Мелитополь. Информация относительно ликвидированных уточняется", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid027SZWEfLc1xkX6d4ksH5HfZwZ5AptJzexGT4wuF92X4WyKbVNCAYi7ih3LZrP4uMLl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 10 декабря, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, составили около 93 760 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, Мелитополь, Запорожская область, ВСУ, война России против Украины, ранение, потери армии России, российские оккупанты
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