За сутки украинская армия поразила семь пунктов управления оккупантов – Генштаб ВСУ

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за текущие сутки поразили семь пунктов управления, шесть районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и склад боеприпасов противника", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе подтвердили факт поражения района сосредоточения оккупантов на временно занятой территории Запорожской области.

"Так, до 150 захватчиков получили ранения, 50 из них доставлены в больницу в городе Мелитополь. Информация относительно ликвидированных уточняется", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)