За сутки украинская армия поразила семь пунктов управления оккупантов – Генштаб ВСУ

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за текущие сутки поразили семь пунктов управления, шесть районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и склад боеприпасов противника", – говорится в сообщении.
Также в Генштабе подтвердили факт поражения района сосредоточения оккупантов на временно занятой территории Запорожской области.
"Так, до 150 захватчиков получили ранения, 50 из них доставлены в больницу в городе Мелитополь. Информация относительно ликвидированных уточняется", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля по 10 декабря, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, составили около 93 760 человек личного состава.