Для запугивания местных жителей россияне четыре раза обстреляли центр оккупированной Горловки – Генштаб ВСУ

Вокруг Бердянска стало больше оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ Фото: ЕРА

"В городе Горловка с 8 декабря текущего года оккупационная администрация предлагает представителям малого и среднего бизнеса переходить на удаленный режим работы в связи с повышением риска обстрелов якобы со стороны сил обороны. Для запугивания местных жителей российские оккупанты совершили четыре обстрела центра города из артиллерии калибра 152 мм", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, меняется ситуация и в районе оккупированного Бердянска Запорожской области.

"На блокпостах вокруг города Бердянск ужесточены контрдиверсионные мероприятия, возросло количество военнослужащих российских оккупационных войск, проверки гражданских лиц стали проводить более тщательно. Людей без местной регистрации не пропускают в город", – отметили в ВСУ.

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