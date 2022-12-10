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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для запугивания местных жителей россияне четыре раза обстреляли центр оккупированной Горловки – Генштаб ВСУ

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Вокруг Бердянска стало больше оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Вокруг Бердянска стало больше оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ЕРА

Жителям оккупированной Горловки Донецкой области российские военные рассказывают о якобы обстрелах со стороны украинской армии. Об этом проинформировал 10 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В городе Горловка с 8 декабря текущего года оккупационная администрация предлагает представителям малого и среднего бизнеса переходить на удаленный режим работы в связи с повышением риска обстрелов якобы со стороны сил обороны. Для запугивания местных жителей российские оккупанты совершили четыре обстрела центра города из артиллерии калибра 152 мм", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, меняется ситуация и в районе оккупированного Бердянска Запорожской области.

"На блокпостах вокруг города Бердянск ужесточены контрдиверсионные мероприятия, возросло количество военнослужащих российских оккупационных войск, проверки гражданских лиц стали проводить более тщательно. Людей без местной регистрации не пропускают в город", – отметили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid027SZWEfLc1xkX6d4ksH5HfZwZ5AptJzexGT4wuF92X4WyKbVNCAYi7ih3LZrP4uMLl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Горловка оккупирована с 2014 года, Бердянск – после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, оккупация, Горловка, Бердянск, вторжение, блокпост, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, проверки, российские военные, российские оккупанты
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