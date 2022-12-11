Оккупанты в Луганской области ищут в учебных заведениях книги на украинском языке и украинскую символику – Генштаб ВСУ

"На временно занятой территории Луганской области в течение последних двух недель российские оккупанты проводят обыски в учебных заведениях", – говорится в сообщении.
Целью, по данным Генштаба, является выявление и уничтожение книг на украинском языке и материалов, содержащих символику Украины.
В сентябре министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявлял, что российские захватчики во время оккупации Балаклеи Харьковской области планировали вывезти из местной библиотеки книжки на украинском языке.