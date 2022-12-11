Оккупанты в Луганской области ищут в учебных заведениях книги на украинском языке и украинскую символику – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, оккупанты собираются уничтожить книги на украинском языке Фото: depositphotos.com

"На временно занятой территории Луганской области в течение последних двух недель российские оккупанты проводят обыски в учебных заведениях", – говорится в сообщении.

Целью, по данным Генштаба, является выявление и уничтожение книг на украинском языке и материалов, содержащих символику Украины.