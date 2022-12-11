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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Луганской области ищут в учебных заведениях книги на украинском языке и украинскую символику – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба, оккупанты собираются уничтожить книги на украинском языке
По данным Генштаба, оккупанты собираются уничтожить книги на украинском языке
Фото: depositphotos.com

На временно оккупированной территории Луганской области оккупанты ищут украинские книги и символику. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 11 декабря.

"На временно занятой территории Луганской области в течение последних двух недель российские оккупанты проводят обыски в учебных заведениях", – говорится в сообщении.

Целью, по данным Генштаба, является выявление и уничтожение книг на украинском языке и материалов, содержащих символику Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02BaPRkC1tPp53SEWzh7xRVaYDtdYTy5eT1qnaVEGGnXnrpXoCLjmzyQ8Htm9t3dU8l

Контекст:

В сентябре министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявлял, что российские захватчики во время оккупации Балаклеи Харьковской области планировали вывезти из местной библиотеки книжки на украинском языке.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, обыск, книги, война России против Украины
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