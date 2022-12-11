Российские оккупанты пытаются финансово поощрить украинцев к коллаборационизму – Генштаб ВСУ

"Российское оккупационное руководство продолжает принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Украины. Указанные мероприятия продолжаются в Мелитопольском районе Запорожской области", – говорится в сообщении.

По данным украинского Генштаба, на подконтрольной оккупантам территории Запорожской области "из оборота торговых сетей постепенно изымаются украинские гривны, население заставляют переходить на российские рубли".

"Также оккупанты пытаются финансово привлечь местное население к коллаборационизму, оказывая денежную помощь лицам пенсионного возраста в размере 10 тыс. руб. (около 6 тыс. грн. – "ГОРДОН") и начисляя большую зарплату лояльным местным жителям, которые согласились работать в учреждениях так называемой оккупационной власти", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)