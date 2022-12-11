Российские оккупанты пытаются финансово поощрить украинцев к коллаборационизму – Генштаб ВСУ

"Российское оккупационное руководство продолжает принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Украины. Указанные мероприятия продолжаются в Мелитопольском районе Запорожской области", – говорится в сообщении.
По данным украинского Генштаба, на подконтрольной оккупантам территории Запорожской области "из оборота торговых сетей постепенно изымаются украинские гривны, население заставляют переходить на российские рубли".
"Также оккупанты пытаются финансово привлечь местное население к коллаборационизму, оказывая денежную помощь лицам пенсионного возраста в размере 10 тыс. руб. (около 6 тыс. грн. – "ГОРДОН") и начисляя большую зарплату лояльным местным жителям, которые согласились работать в учреждениях так называемой оккупационной власти", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, они назначили "областным центром" оккупированной части региона Мелитополь.