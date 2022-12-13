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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки ликвидировали около 500 оккупантов – Генштаб ВСУ

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Число оккупантов, уничтоженных украинскими защитниками, превысило 95 тыс.
Число оккупантов, уничтоженных украинскими защитниками, превысило 95 тыс.
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

Силы обороны Украины за последние сутки ликвидировали около 500 российских оккупантов, всего за время полномасштабного вторжения РФ – примерно 95 260.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованном в Facebook 13 декабря. 

Другие потери выглядят так:

  • танки – 2966;
  • боевые бронированные машины – 5930 (+2);
  • артиллерийские системы – 1931 (+2);
  • РСЗО – 404 (+7);
  • средства ПВО – 211;
  • самолеты – 281;
  • вертолеты – 264;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617;
  • крылатые ракеты – 592;
  • корабли / катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4549 (+5);
  • специальная техника – 170 (+1). 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0wxMzqoBY69NwxcJwTgDkVcCwezwUuiwUmADGKumyhHXeg4zr8u6gV8Q2k4FVzNbcl

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, РСЗО, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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