Генштаб опубликовал инструкцию, как сдаться в плен: россиян к ВСУ приведет дрон

В видео говорится, что к позициям ВСУ солдата, который хочет сдаться в плен, приведет беспилотник, а уже на позициях военные оформят сдачу. Дроны решили применять, чтобы сделать процесс более безопасным, говорится в видео.

Сначала оккупанты должны связаться с проектом "Хочу жить" в Telegram или по номеру #688 (только с территории Украины), который предоставит дальнейшие инструкции и сообщит координаты отправной точки.

Пройдя верификацию, оккупанты должны отправиться на место в точно указанное время. В Генштабе подчеркивают, что точность и своевременность прибытия критически важны, так как время полета квадрокоптера ограничено.

Увидев в зоне видимости дрон, нужно установить с ним визуальный контакт, поднять руки в стороны и вверх, сообщая таким образом о готовности выполнять дальнейшие команды. После этого дрон совершит маневр, поднявшись и опустившись на несколько метров.

После того как коптер покажет вектор движения, пленные должны следовать за дроном, который будет лететь со скоростью движения человека до точки встречи с представителями ВСУ.

Если у беспилотника будет низкий заряд батареи, то он может прекратить сопровождение россиян и быстро вернуться на базу. В таком случае пленным надо оставаться на месте и ждать следующий дрон, объяснили в Генштабе.