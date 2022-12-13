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Генштаб опубликовал инструкцию, как сдаться в плен: россиян к ВСУ приведет дрон

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Российским солдатам показали, как сдаться в плен Украине
Российским солдатам показали, как сдаться в плен Украине
Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал подробную инструкцию на русском языке для российских солдат, которые хотят сдаться в плен. Видео опубликовано на странице Генштаба ВСУ в Facebook 12 декабря.

В видео говорится, что к позициям ВСУ солдата, который хочет сдаться в плен, приведет беспилотник, а уже на позициях военные оформят сдачу. Дроны решили применять, чтобы сделать процесс более безопасным, говорится в видео.

Сначала оккупанты должны связаться с проектом "Хочу жить" в Telegram или по номеру #688 (только с территории Украины), который предоставит дальнейшие инструкции и сообщит координаты отправной точки.

Пройдя верификацию, оккупанты должны отправиться на место в точно указанное время. В Генштабе подчеркивают, что точность и своевременность прибытия критически важны, так как  время полета квадрокоптера ограничено.

Увидев в зоне видимости дрон, нужно установить с ним визуальный контакт, поднять руки в стороны и вверх, сообщая таким образом о готовности выполнять дальнейшие команды. После этого дрон совершит маневр, поднявшись и опустившись на несколько метров.

После того как коптер покажет вектор движения, пленные должны следовать за дроном, который будет лететь со скоростью движения человека до точки встречи с представителями ВСУ.

Если у беспилотника будет низкий заряд батареи, то он может прекратить сопровождение россиян и быстро вернуться на базу. В таком случае пленным надо оставаться на месте и ждать следующий дрон, объяснили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/5202580043179264/

Контекст:

Украина регулярно обменивает пленных российских солдат на украинцев.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России передали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: Генштаб ВСУ, плен, пленные, ВСУ, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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