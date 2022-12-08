"Просят сигареты, носки и сладости". В Красном Кресте заявили, что смогли попасть в места содержания украинских пленных

МККК провел один двухдневный визит к украинским военнопленным на прошлой неделе, и еще один состоится на этой. В это же время состоялось посещение российских пленных. Миссия ознакомилась с состоянием задержанных, а также передала им теплую одежду, одеяла, книги и предметы личной гигиены.
В Красном Кресте заявили, что также собрали сообщения пленных для передачи их родным.
"Некоторые просят членов семьи не волноваться. Другие просят у них сигареты, носки и сладости. Все эти сообщения – спасательный круг для страдающих родственников", – говорится в сообщении.
Хотя недавние визиты представляют собой "важный прогресс", в МККК настаивают на постоянном и беспрепятственном доступе в места содержания, как того требует Третья Женевская конвенция.
"Мы могли проверить, как обращаются с военнопленными, и убедиться, что семьи получают обновленную информацию. Я ожидаю, что эти посещения приведут к более регулярному доступу ко всем военнопленным", – заявила президент организации Мирьяна Сполярич.
Украина с начала полномасштабной войны активно критикует деятельность Красного Креста. Например, в марте украинские власти выступали против открытия офиса МККК в российском Ростове-на-Дону для якобы более эффективной работы на востоке Украины.
Также Украина обвиняет МККК в неэффективности в вопросе доступа к военнопленным, которых удерживает Россия. В частности, представители организации так и не смогли попасть в оккупированную российскими войсками Оленовку Донецкой области после теракта в исправительной колонии, где удерживаются пленные украинцы.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 21 октября заявил, что Украина ищет альтернативы Международному комитету Красного Креста.
15 ноября во время выступления по видеосвязи на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила поддержки от Международного комитета Красного Креста в вопросе освобождения пленных и поиска депортированных украинцев.