"Просят сигареты, носки и сладости". В Красном Кресте заявили, что смогли попасть в места содержания украинских пленных

МККК провел один двухдневный визит к украинским военнопленным на прошлой неделе, и еще один состоится на этой. В это же время состоялось посещение российских пленных. Миссия ознакомилась с состоянием задержанных, а также передала им теплую одежду, одеяла, книги и предметы личной гигиены.

В Красном Кресте заявили, что также собрали сообщения пленных для передачи их родным.

"Некоторые просят членов семьи не волноваться. Другие просят у них сигареты, носки и сладости. Все эти сообщения – спасательный круг для страдающих родственников", – говорится в сообщении.

Хотя недавние визиты представляют собой "важный прогресс", в МККК настаивают на постоянном и беспрепятственном доступе в места содержания, как того требует Третья Женевская конвенция.

"Мы могли проверить, как обращаются с военнопленными, и убедиться, что семьи получают обновленную информацию. Я ожидаю, что эти посещения приведут к более регулярному доступу ко всем военнопленным", – заявила президент организации Мирьяна Сполярич.