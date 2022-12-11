МИД Украины анонсировал международную кампанию в поддержку украинцев, находящихся в российском плену

"Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших военнопленных, гражданских и политических заключенных. Уверена, что кампания Captured станет голосом всех тех, кого Россия держит в своих застенках и тюрьмах. Верю, что более широкая вовлеченность наших иностранных партнеров на этом треке поможет ускорить процесс обменов пленными и сохранить жизнь наших людей", – сказала первый замглавы МИД Эмине Джапарова.
В ведомстве рассказали, что цель кампании Captured – "заручиться поддержкой гражданского общества и правительств других стран, чтобы выступить единым фронтом в защиту украинских пленных".
"В рамках кампании будет создана онлайн-платформа с историями пленных и информацией о нарушении Россией фундаментальных норм и принципов международного гуманитарного права и правил ведения войны. Проект объединил усилия МИД Украины, гражданского общества и семей пленных", – объяснили в МИД.
Украинские дипломаты отметили, что одним из соорганизаторов проекта является правозащитная организация "Центр гражданских свобод", которая стала лауреатом Нобелевской премии мира 2022 года.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 декабря президент Украины Владимир Зеленский говорил, что из российского плена удалось вернуть 1331 украинца.
Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".