МИД Украины анонсировал международную кампанию в поддержку украинцев, находящихся в российском плену

В рамках кампании будет создана онлайн-платформа с историями пленных, отметили в МИД Украины Фото: mfa.gov.ua

"Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших военнопленных, гражданских и политических заключенных. Уверена, что кампания Captured станет голосом всех тех, кого Россия держит в своих застенках и тюрьмах. Верю, что более широкая вовлеченность наших иностранных партнеров на этом треке поможет ускорить процесс обменов пленными и сохранить жизнь наших людей", – сказала первый замглавы МИД Эмине Джапарова.

В ведомстве рассказали, что цель кампании Captured – "заручиться поддержкой гражданского общества и правительств других стран, чтобы выступить единым фронтом в защиту украинских пленных".

"В рамках кампании будет создана онлайн-платформа с историями пленных и информацией о нарушении Россией фундаментальных норм и принципов международного гуманитарного права и правил ведения войны. Проект объединил усилия МИД Украины, гражданского общества и семей пленных", – объяснили в МИД.

Украинские дипломаты отметили, что одним из соорганизаторов проекта является правозащитная организация "Центр гражданских свобод", которая стала лауреатом Нобелевской премии мира 2022 года.

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