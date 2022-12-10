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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина ожидает от Красного Креста более конкретных и действенных шагов по освобождению пленных украинцев – Ермак

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Ермак (на фото в центре) заявил, что агрессия РФ продемонстрировала кризис системы защиты прав человека
Ермак (на фото в центре) заявил, что агрессия РФ продемонстрировала кризис системы защиты прав человека
Фото: president.gov.ua

10 декабря глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Киеве с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич-Эггер. Об этом проинформировала пресс-служба ОП.

"Украина ожидает от Красного Креста более конкретных и действенных шагов относительно освобождения пленных украинцев", – заявил Ермак.

Глава ОП выразил надежду, что МККК под руководством Сполярич-Эггер "сделает все возможное, чтобы получить доступ к местам удержания украинских пленных".

"Ермак выразил непонимание пассивности, которую представители Международного комитета Красного Креста демонстрируют в вопросе обеспечения прав пленных украинцев, [...] заявил, что российская агрессия продемонстрировала кризисное состояние мировой системы защиты прав человека", – говорится в сообщении ОП.

Сполярич-Эггер пообещала обсудить с представителями организации "возможные пути улучшения условий содержания военнопленных и предотвращение пыток" и заявила, что, "согласно нормам международного права, у МККК нет полномочий, чтобы ему в принудительном порядке давали разрешение на посещение мест содержания пленных".

"Мы каждый день работаем над тем, чтобы проводить нашу деятельность с военнопленными. Пока мы осуществляем ее на разных уровнях. Мы пытаемся вести диалог и очень надеемся, что сможем развернуть масштабную деятельность в этом направлении", – процитировала Сполярич-Эггер пресс-служба ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сполярич-Эггер стала президентом МККК 1 октября.

15 октября Ермак пообщался с ней в режиме видеосвязи. Речь шла, в частности, об украинских военнопленных, которых российские оккупанты удерживают в оккупированной Оленовке Донецкой области.

Контекст:

Украина с начала полномасштабной войны активно критикует деятельность Красного Креста. Например, в марте украинские власти выступали против открытия офиса МККК в российском Ростове-на-Дону, который якобы был нужен для более эффективной работы на востоке Украины.

Также Украина обвиняет МККК в неэффективности в вопросе доступа к военнопленным, которых удерживает Россия. В частности, представители организации так и не смогли попасть в Оленовку Донецкой области после теракта в исправительной колонии, где удерживались пленные украинцы.

Красный Крест должен действовать более мощно, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что поднял перед руководством Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца вопрос об исключении российского национального комитета Красного Креста.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Красный Крест, российская агрессия, война России против Украины, Андрей Ермак, Мирьяна Сполярич-Эггер
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