Украина ожидает от Красного Креста более конкретных и действенных шагов по освобождению пленных украинцев – Ермак

Ермак (на фото в центре) заявил, что агрессия РФ продемонстрировала кризис системы защиты прав человека Фото: president.gov.ua

"Украина ожидает от Красного Креста более конкретных и действенных шагов относительно освобождения пленных украинцев", – заявил Ермак.

Глава ОП выразил надежду, что МККК под руководством Сполярич-Эггер "сделает все возможное, чтобы получить доступ к местам удержания украинских пленных".

"Ермак выразил непонимание пассивности, которую представители Международного комитета Красного Креста демонстрируют в вопросе обеспечения прав пленных украинцев, [...] заявил, что российская агрессия продемонстрировала кризисное состояние мировой системы защиты прав человека", – говорится в сообщении ОП.

Сполярич-Эггер пообещала обсудить с представителями организации "возможные пути улучшения условий содержания военнопленных и предотвращение пыток" и заявила, что, "согласно нормам международного права, у МККК нет полномочий, чтобы ему в принудительном порядке давали разрешение на посещение мест содержания пленных".

"Мы каждый день работаем над тем, чтобы проводить нашу деятельность с военнопленными. Пока мы осуществляем ее на разных уровнях. Мы пытаемся вести диалог и очень надеемся, что сможем развернуть масштабную деятельность в этом направлении", – процитировала Сполярич-Эггер пресс-служба ОП.

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Сполярич-Эггер стала президентом МККК 1 октября.

15 октября Ермак пообщался с ней в режиме видеосвязи. Речь шла, в частности, об украинских военнопленных, которых российские оккупанты удерживают в оккупированной Оленовке Донецкой области.