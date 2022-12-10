Украина подняла вопрос об исключении России из структур Красного Креста – Лубинец

Лубинец: Мы, с одной стороны, требуем, чтобы комитет что-то изменил в своей деятельности, а с другой – мы официально им сказали: мы ищем альтернативу Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Он напомнил, что россияне фактически украли и незаконно используют имущество Национального комитета Красного Креста Украины, которое они забрали на территории Крыма.

Кроме того, отметил Лубинец, российский Красный Крест официально собирает помощь военным армии РФ, что напрямую запрещено принципами деятельности Международной федерации Красного Креста.

"Они отнеслись, на мой взгляд, максимально серьезно к моим словам и моему предложению. Я ожидаю, что они что-нибудь предложат. Возможно, это будет некий промежуточный вариант", – сказал Лубинец.

По его словам, сейчас Украина параллельно добивается переформатирования МККК и ищет другие варианты.

"Мы, с одной стороны, требуем, чтобы комитет что-то изменил в своей деятельности, а с другой стороны, да, мы официально им сказали: мы ищем альтернативу. Даже если это будет в будущем две организации, даже если Международный комитет Красного Креста покажет наконец свою эффективность, две организации лучше, чем одна. Верно?" – сказал омбудсмен, отметив, что такой сценарий предоставит "более весомый механизм получения информации и посещения военнопленных".