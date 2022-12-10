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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина подняла вопрос об исключении России из структур Красного Креста – Лубинец

Лубинец: Мы, с одной стороны, требуем, чтобы комитет что-то изменил в своей деятельности, а с другой мы официально им сказали: мы ищем альтернативу
Лубинец: Мы, с одной стороны, требуем, чтобы комитет что-то изменил в своей деятельности, а с другой – мы официально им сказали: мы ищем альтернативу
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец поднял перед руководством Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца вопрос об исключении российского национального комитета Красного Креста. Об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода".

Он напомнил, что россияне фактически украли и незаконно используют имущество Национального комитета Красного Креста Украины, которое они забрали на территории Крыма.

Кроме того, отметил Лубинец, российский Красный Крест официально собирает помощь военным армии РФ, что напрямую запрещено принципами деятельности Международной федерации Красного Креста.

"Они отнеслись, на мой взгляд, максимально серьезно к моим словам и моему предложению. Я ожидаю, что они что-нибудь предложат. Возможно, это будет некий промежуточный вариант", – сказал Лубинец. 

По его словам, сейчас Украина параллельно добивается переформатирования МККК и ищет другие варианты. 

"Мы, с одной стороны, требуем, чтобы комитет что-то изменил в своей деятельности, а с другой стороны, да, мы официально им сказали: мы ищем альтернативу. Даже если это будет в будущем две организации, даже если Международный комитет Красного Креста покажет наконец свою эффективность, две организации лучше, чем одна. Верно?" – сказал омбудсмен, отметив, что такой сценарий предоставит "более весомый механизм получения информации и посещения военнопленных". 

Контекст:

Украина с начала полномасштабной войны активно критикует деятельность Красного Креста. Например, в марте украинские власти выступали против открытия офиса МККК в российском Ростове-на-Дону, который якобы был нужен для более эффективной работы на востоке Украины.

Также Украина обвиняет МККК в неэффективности в вопросе доступа к военнопленным, которых удерживает Россия. В частности, представители организации так и не смогли попасть в Оленовку Донецкой области после теракта в исправительной колонии, где удерживались пленные украинцы. 

Красный Крест должен действовать более мощно, заявлял президент Украины Владимир Зеленский. 

Теги: Крым, Красный Крест, пленные, война России против Украины, Дмитрий Лубинец, Международный комитет Красного Креста
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