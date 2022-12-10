В Осло проходит церемония вручения Нобелевской премии мира, среди лауреатов – украинская организация. Трансляция

Видео: Настоящее Время / YouTube

Кроме победителей этого года, там будут присутствовать лауреаты 2020-го и 2021 годов. Пять из шести Нобелевских премий (по медицине, физике, химии, экономическим наукам и литературе) традиционно вручают в Стокгольме, а Нобелевскую премию мира – в Осло, где проходят отдельные торжества.

В этом году Нобелевскую премию мира получили представители Украины, России и Беларуси: комитет решил наградить украинскую правозащитную организацию "Центр гражданских свобод", российское правозащитное сообществе "Мемориал" и белорусского правозащитника, председателя правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в Украине.

Церемония награждения Нобелевской премией мира 2022 года транслируется на YouTube-канале премии. Трансляцию с переводом на русский ведет "Настоящее время".