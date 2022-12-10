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В Осло проходит церемония вручения Нобелевской премии мира, среди лауреатов – украинская организация. Трансляция

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10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Швеции и Норвегии проходит вручение премий нобелевским лауреатам. Церемония награждения и официальный банкет пройдут офлайн впервые после начала пандемии коронавируса, пишет Reuters.

Кроме победителей этого года, там будут присутствовать лауреаты 2020-го и 2021 годов. Пять из шести Нобелевских премий (по медицине, физике, химии, экономическим наукам и литературе) традиционно вручают в Стокгольме, а Нобелевскую премию мира – в Осло, где проходят отдельные торжества.

В этом году Нобелевскую премию мира получили представители Украины, России и Беларуси: комитет решил наградить украинскую правозащитную организацию "Центр гражданских свобод", российское правозащитное сообществе "Мемориал" и белорусского правозащитника, председателя правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в Украине.

Церемония награждения Нобелевской премией мира 2022 года транслируется на YouTube-канале премии. Трансляцию с переводом на русский ведет "Настоящее время".

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Нобелевская премия, правозащитники, премия, Нобелевский комитет, общество Мемориал, награды, награда, церемония
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