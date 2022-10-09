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Нобель не должен звучать как нарратив о "братских народах" – глава Центра гражданских свобод

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Матвийчук о Нобелевской премии мира: Эта история о сопротивлении общему злу. О том, что свобода не имеет границ
Матвийчук о Нобелевской премии мира: Эта история – о сопротивлении общему злу. О том, что свобода не имеет границ
Фото: Olexandra Matviychuk / Facebook

Нобелевская премия мира, которую 7 октября 2022 года получили представители Украины, России и Беларуси, не имеет ничего общего с нарративом о "братских народах", поскольку лауреаты премии – правозащитники, на протяжении многих лет борющиеся против авторитарных режимов и притеснений прав людей. Об этом во время пресс-конференции 8 октября сказала глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, ее цитирует Общественное.

Матвийчук подчеркнула, что вместе с другими лауреатами – белорусом Алесем Беляцким и российской организацией "Мемориал" – центр бок о бок много лет борется против режимов президентом РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Эта премия ни в коем случае не должна звучать, как старый нарратив о "братских народах". Эта история о лозунге, который я слышала еще от своего учителя, диссидента и философа Евгения Сверстюка. Это история "За нашу и вашу свободу", – сказала Матвийчук.

Она добавила, что Россия, которая не преодолела имперские комплексы, для Украины и всего мира – это угроза. То же касается и Беларуси, "ведь режим Лукашенко сдал в оккупацию собственную страну".

"Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Марфа Рабкова из [белорусской правозащитной организации] "Весна", Олег Орлов, Александр Черкасов, Светлана Ганнушкина, Сергей Давидис из "Мемориала" и другие для меня и для Центра гражданских свобод – это люди, с которыми мы боремся против этой угрозы бок о бок уже много лет", – подчеркнула украинка.

Матвийчук напомнила, что Беляцкий сейчас за решеткой, а "Мемориал" в РФ запрещен.

"И эта история – о сопротивлении общему злу. О том, что свобода не имеет границ, а ценности прав человека универсальны. О том, что правозащитники, несмотря на то, что их так мало, выстраивают горизонтальные связи, чтобы совместно бороться за свободу и защищать людей, где пытается властвовать людоед, который рано или поздно проигрывает", – добавила она.

Контекст:

Шведская академия присудила Нобелевскую премию мира 2022 года белорусскому правозащитнику, председателю правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому, украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод" и российскому правозащитному сообществу "Мемориал".

Комитет отметил, что Беляцкий, находившийся в заключении с 2011-го по 2014 год и снова арестованный в 2020 году (он находится под арестом до сих пор), является одним из основателей демократического движения в Беларуси, возникшего в 1980-х годах.

Российский "Мемориал", ликвидированный по решению властей РФ в декабре 2021 года, Нобелевский комитет называет "крупнейшей правозащитной организацией в России".

Решение Нобелевского комитета раскритиковал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, заявив, что это "интересное понимание слова "мир". Свое разочарование также высказали украинцы в социальных сетях.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Нобелевская премия, общество Мемориал
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