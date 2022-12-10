В колонии в Оленовке остается 150 украинцев, среди них не только военные – Лубинец

По его информации, сейчас там содержится 150 граждан Украины, в том числе гражданских лиц.
"Нас опять туда не допускают. Судя по всему, мы получим доступ к Оленовке только после того, как наши ВСУ ее освободят", – сказал Лубинец.
Он также сообщил, что оккупанты давят на захваченных ими украинцев, чтобы те отказывались возвращаться на контролируемую украинским правительством территорию.
"Нам часто предоставляют информацию, что тот или иной гражданин или гражданка Украины не хотят возвращаться... Лично я присутствовал во время одного из обменов. Шесть женщин вначале отказались от возвращения в Украину. Я сказал, что я поверю в это только тогда, когда мне лично они об этом скажут. Было организовано здесь же мое общение. Из шести женщин четыре после общения со мной вернулись в Украину. На самом деле там просто где-то психологическое давление, где-то манипуляции", – пояснил Лубинец.
На вопрос о возможности обмена представителей Украинской православной церкви Московского патриархата на удерживаемых в РФ украинцев он ответил, что не хотел "обострять вопрос именно о представителях церкви".
По его словам, для возвращения домой украинцев страна готова рассматривать любые варианты возвращения в Россию "любого гражданина РФ, интересующего российские власти".
"Мы можем менять только военнопленных. Гражданских мы можем только отпускать в рамках, возможно, каких-то взаимных обязательств. Или, например, после осуждения отправлять их на территорию Российской Федерации для отбывания наказания. Для нас очень важно, во-первых, найти юридические основания. И они у нас есть. Причем разные варианты. И второе: да, мы готовы это делать", – сказал Лубинец.
29 июля в результате теракта погибли порядка 50 украинских военнопленных в Оленовке, где удерживали большинство пленных защитников Мариуполя. Россияне заявили, что удар якобы нанесли ВСУ.
В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В ведомстве сообщали, что в результате удара погибли около 40 человек, 130 получили ранения.
СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер".
С момента теракта в Оленовке Россия не пустила туда ни украинского омбудсмена, ни Международный комитет Красного креста.