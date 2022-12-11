"Поджарилось около 200 оккупантов". Мэр Мелитополя сообщил о "салютах" в городе

По данным Цаплиенко, горел ресторан с оккупантами и коллаборантами Скриншот: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegrаm

"Салюты на востоке Мелитополя. По предварительной информации, горит здание Мелитопольской христианской церкви, которое оккупанты захватили несколько месяцев назад и превратили в свое логово для сборищ", – написал он.

Мэр также разместил короткое видео со взрывом.

Федоров отметил, что это была не единственная "бавовна" в Мелитополе в этот день.

"Недаром курение в людных местах запрещено. Но ведь оккупанты не люди, им можно", – написал он.

Позже мэр Мелитополя сообщил, что "после вечерних ударов по рашистским базам в Мелитополе слишком много 200-х и 300-х".

"Местные жители сообщают: по предварительным подсчетам, поджарилось около 200 оккупантов; раненых орков везут сразу в больницы Крыма, ведь в мелитопольских уже не хватает мест. "Скорые" едут из разных частей Мелитополя – не только с восточной, где горит, но и с южной стороны. Не всем оркам дорога в больницы. Некоторые "скорые" сворачивают к моргу", – написал он.

Видео пожара в Мелитополе опубликовал в Telegram военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко.

"Мелитополь. Последствия ударов. Местные сообщают, что одна из пораженных локаций – ресторана "Привал охотника". Он и сейчас горит. Там якобы отдыхали оккупанты и приспешники "губернатора Запорожской области" [Евгения] Балицкого. Российские пропагандистские ресурсы подтверждают информацию о большом количестве погибших и раненых", – сообщил он.

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У коллаборанта Балицкого, родившегося в Мелитополе, 10 декабря день рождения, ему исполнилось 53 года.