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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Поджарилось около 200 оккупантов". Мэр Мелитополя сообщил о "салютах" в городе

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По данным Цаплиенко, горел ресторан с оккупантами и коллаборантами
По данным Цаплиенко, горел ресторан с оккупантами и коллаборантами
Скриншот: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegrаm

10 декабря в оккупированном Мелитополе Запорожской области произошел пожар в здании, где находилось "логово" российских оккупантов. Об этом сообщил в Telegrаm мэр города Иван Федоров.

"Салюты на востоке Мелитополя. По предварительной информации, горит здание Мелитопольской христианской церкви, которое оккупанты захватили несколько месяцев назад и превратили в свое логово для сборищ", – написал он.

Мэр также разместил короткое видео со взрывом.

Федоров отметил, что это была не единственная "бавовна" в Мелитополе в этот день.

"Недаром курение в людных местах запрещено. Но ведь оккупанты не люди, им можно", – написал он.

Позже мэр Мелитополя сообщил, что "после вечерних ударов по рашистским базам в Мелитополе слишком много 200-х и 300-х".

"Местные жители сообщают: по предварительным подсчетам, поджарилось около 200 оккупантов; раненых орков везут сразу в больницы Крыма, ведь в мелитопольских уже не хватает мест. "Скорые" едут из разных частей Мелитополя – не только с восточной, где горит, но и с южной стороны. Не всем оркам дорога в больницы. Некоторые "скорые" сворачивают к моргу", – написал он.

Видео пожара в Мелитополе опубликовал в Telegram военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко.

"Мелитополь. Последствия ударов. Местные сообщают, что одна из пораженных локаций – ресторана "Привал охотника". Он и сейчас горит. Там якобы отдыхали оккупанты и приспешники "губернатора Запорожской области" [Евгения] Балицкого. Российские пропагандистские ресурсы подтверждают информацию о большом количестве погибших и раненых", – сообщил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

У коллаборанта Балицкого, родившегося в Мелитополе, 10 декабря день рождения, ему исполнилось 53 года.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе. Мелитополь они назначили "областным центром" оккупированной части региона.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: пожар, взрыв, война, Мелитополь, Запорожская область, раненые, Андрей Цаплиенко, курение, война России против Украины, взрывы, больницы, погибшие, мэр, Иван Федоров, россияне
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