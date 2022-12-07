В Мелитополе россияне пытают местных жителей и похищают людей, чтобы они рыли окопы – мэр

"Мелитополь имеет сакральное значение для оккупантов. Чтобы сломить сопротивление, захватчики усиливают давление на местных жителей. Мелитопольцы подвергаются пыткам – чтобы выбить признание в несуществующих преступлениях", – заявил он.

По словам Федорова, людей также похищают для рытья окопов. Он добавил, что оккупанты занимаются грабежами, прикрываясь при этом якобы обнаруженными "схронами диверсантов", куда оккупанты сами подбрасывают форму и даже удостоверения военнослужащих ВСУ.

Выехать из оккупации сложно и опасно, отметил Федоров. По его словам, комендатуре Васильевки мелитопольцы засвидетельствовали выстрелы в мирных жителей.

О многих преступлениях россиян станет известно уже после деоокупации области, уверен мэр.