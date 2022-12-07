В Мелитополе россияне пытают местных жителей и похищают людей, чтобы они рыли окопы – мэр

"Мелитополь имеет сакральное значение для оккупантов. Чтобы сломить сопротивление, захватчики усиливают давление на местных жителей. Мелитопольцы подвергаются пыткам – чтобы выбить признание в несуществующих преступлениях", – заявил он.
По словам Федорова, людей также похищают для рытья окопов. Он добавил, что оккупанты занимаются грабежами, прикрываясь при этом якобы обнаруженными "схронами диверсантов", куда оккупанты сами подбрасывают форму и даже удостоверения военнослужащих ВСУ.
Выехать из оккупации сложно и опасно, отметил Федоров. По его словам, комендатуре Васильевки мелитопольцы засвидетельствовали выстрелы в мирных жителей.
О многих преступлениях россиян станет известно уже после деоокупации области, уверен мэр.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе. Мелитополь они назначили "областным центром" оккупированной части региона.
22 ноября Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым. По данным Центра национального сопротивления, коллаборантов расселили в двух пансионатах Севастополя.