Россияне завезли в оккупированный Мелитополь учителей из Дагестана – Силы спецопераций

Учителя должны покрыть дефицит кадров и заниматься пропагандой и продвижением российских нарративов в находящихся в оккупации школах Фото: depositphotos.com

Эти учителя должны покрыть дефицит кадров и заниматься пропагандой и продвижением российских нарративов в находящихся в оккупации школах.

Завоз учителей из РФ обусловлен тем, что украинские учителя отказываются сотрудничать с оккупантами и учить детей по российской школьной программе.

По данным центра, россияне привлекают дагестанских учителей к такой работе, обещая им повышенные зарплаты и льготы как участникам боевых действий.