Россияне завезли в оккупированный Мелитополь учителей из Дагестана – Силы спецопераций

Эти учителя должны покрыть дефицит кадров и заниматься пропагандой и продвижением российских нарративов в находящихся в оккупации школах.
Завоз учителей из РФ обусловлен тем, что украинские учителя отказываются сотрудничать с оккупантами и учить детей по российской школьной программе.
По данным центра, россияне привлекают дагестанских учителей к такой работе, обещая им повышенные зарплаты и льготы как участникам боевых действий.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
22 ноября мэр города Иван Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым. По данным Центра национального сопротивления, коллаборантов расселили в двух пансионатах Севастополя.
30 ноября Федоров рассказал, что на позициях оккупантов в селе под Мелитополем ночью прогремело несколько мощных взрывов.