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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне завезли в оккупированный Мелитополь учителей из Дагестана – Силы спецопераций

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Учителя должны покрыть дефицит кадров и заниматься пропагандой и продвижением российских нарративов в находящихся в оккупации школах
Учителя должны покрыть дефицит кадров и заниматься пропагандой и продвижением российских нарративов в находящихся в оккупации школах
Фото: depositphotos.com

Россияне продолжают свозить на временно оккупированные территории своих учителей для русификации украинских детей. К примеру, недавно в оккупированный Мелитополь завезли педагогов из Дагестана, сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций.

Эти учителя должны покрыть дефицит кадров и заниматься пропагандой и продвижением российских нарративов в находящихся в оккупации школах.

Завоз учителей из РФ обусловлен тем, что украинские учителя отказываются сотрудничать с оккупантами и учить детей по российской школьной программе.

По данным центра, россияне привлекают дагестанских учителей к такой работе, обещая им повышенные зарплаты и льготы как участникам боевых действий.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

22 ноября мэр города Иван Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым. По данным Центра национального сопротивления, коллаборантов расселили в двух пансионатах Севастополя.

30 ноября Федоров рассказал, что на позициях оккупантов в селе под Мелитополем ночью прогремело несколько мощных взрывов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, оккупация, Мелитополь, Дагестан, война России против Украины, работа, школа
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