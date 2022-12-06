"Русский мир отвернулся". От взрыва в Мелитополе пострадал коллаборант, сообщил мэр

До полномасштабного вторжения России в Украину Волык, по словам Федорова, возглавлял местное отделение Социалистической партии и был депутатом Мелитопольского районного совета. После оккупации Мелитополя он стал активным приспешником местных гауляйтеров, заявил мэр.

"В шесть утра было громко у подъезда предателя. На место взрыва сразу же приехали "скорые". Вероятно, "русский мир" отвернулся от коллаборанта. Уточняем информацию, насколько сильно поджарился", – сообщил Федоров.

Утром 6 декабря мэр сообщил, что в Мелитополе прогремел мощный взрыв, который слышало полгорода.