ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Русский мир отвернулся". От взрыва в Мелитополе пострадал коллаборант, сообщил мэр

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Федоров рассказал о последствиях взрыва в Мелитополе
Федоров рассказал о последствиях взрыва в Мелитополе
Фото: Ivan Fedorov / Facebook

От взрыва в оккупированном Мелитополе Запорожской области пострадал местный коллаборант Николай Волык, насколько сильно – пока неизвестно. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram 6 декабря.

До полномасштабного вторжения России в Украину Волык, по словам Федорова, возглавлял местное отделение Социалистической партии и был депутатом Мелитопольского районного совета. После оккупации Мелитополя он стал активным приспешником местных гауляйтеров, заявил мэр.

"В шесть утра было громко у подъезда предателя. На место взрыва сразу же приехали "скорые". Вероятно, "русский мир" отвернулся от коллаборанта. Уточняем информацию, насколько сильно поджарился", – сообщил Федоров.

Утром 6 декабря мэр сообщил, что в Мелитополе прогремел мощный взрыв, который слышало полгорода.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе. Мелитополь они назначили "областным центром" оккупированной части региона.

22 ноября Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым. По данным Центра национального сопротивления, коллаборантов расселили в двух пансионатах Севастополя.

Теги: взрыв, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, Иван Федоров, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
Джамала исполнила в США гимн Украины и спела вместе с U2 их хит на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors
Джамала исполнила в США гимн Украины и спела вместе с U2 их хит на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors
Мишина устроила фотосессию в Венеции. В сети отреагировали
Мишина устроила фотосессию в Венеции. В сети отреагировали
Ротару отреагировала на успехи ВСУ
Ротару отреагировала на успехи ВСУ
49-летняя Клум в глубоком декольте засветила нижнее белье. Видео
49-летняя Клум в глубоком декольте засветила нижнее белье. Видео
"Як би Z-наково все не було, а править тобою якесь х...йло". Положинский написал стихотворение о "хороших русскіх"
"Як би Z-наково все не було, а править тобою якесь х...йло". Положинский написал стихотворение о "хороших русскіх"
Tarabarova отреагировала на слухи о том, что забеременела в третий раз ради того, чтобы муж мог выезжать за границу
Tarabarova отреагировала на слухи о том, что забеременела в третий раз ради того, чтобы муж мог выезжать за границу
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото
"Не могла остановить войну, но приняла решение действовать". Свитолина собрала в Монако для Украины €240 тыс. Фото
"Не могла остановить войну, но приняла решение действовать". Свитолина собрала в Монако для Украины €240 тыс. Фото
Ефросинина рассказала, почему больше не хочет звать певицу Loboda на интервью
Ефросинина рассказала, почему больше не хочет звать певицу Loboda на интервью
"Моей жизни не хватит на то, чтобы в России что-то обернулось к лучшему". 50-летний актер Белый не верит, что сможет вернуться в РФ
"Моей жизни не хватит на то, чтобы в России что-то обернулось к лучшему". 50-летний актер Белый не верит, что сможет вернуться в РФ
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым
"Мы денег не просили и не попросим". Галкин публично обратился к своим колегам
"Мы денег не просили и не попросим". Галкин публично обратился к своим колегам
Tarabarova о Тодоренко: Она все понимала, но сделала другой выбор. Такое не прощают
Tarabarova о Тодоренко: Она все понимала, но сделала другой выбор. Такое не прощают
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (134396)
2
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (74363)
3
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (44441)
4
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (35135)
5
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (31512)
6
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке (29951)
7
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео (27348)
8
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте (25142)
 
 
 
 