"Русский мир отвернулся". От взрыва в Мелитополе пострадал коллаборант, сообщил мэр

До полномасштабного вторжения России в Украину Волык, по словам Федорова, возглавлял местное отделение Социалистической партии и был депутатом Мелитопольского районного совета. После оккупации Мелитополя он стал активным приспешником местных гауляйтеров, заявил мэр.
"В шесть утра было громко у подъезда предателя. На место взрыва сразу же приехали "скорые". Вероятно, "русский мир" отвернулся от коллаборанта. Уточняем информацию, насколько сильно поджарился", – сообщил Федоров.
Утром 6 декабря мэр сообщил, что в Мелитополе прогремел мощный взрыв, который слышало полгорода.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе. Мелитополь они назначили "областным центром" оккупированной части региона.
22 ноября Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым. По данным Центра национального сопротивления, коллаборантов расселили в двух пансионатах Севастополя.