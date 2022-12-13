РФ за сутки нанесла семь ракетных ударов по Украине – Генштаб ВСУ

РФ обстреливает Украину ракетами с начала полномасштабного вторжения Фото: ЕРА

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 13 декабря.

Также оккупанты 79 раз обстреляли населенные пункты Украины из реактивных систем залпового огня, в том числе такой атаке подвергся Херсон, сказано в сообщении. Кроме того, враг обстреливал из танков и артиллерии города и села, расположенные в районе линии фронта.

"Остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины", – подчеркнули в Генштабе.

Авиация cил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за минувшие сутки поразили два пункта управления и шесть районов сосредоточения личного состава российских оккупантов и склад горюче-смазочных материалов", – добавили авторы сводки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)