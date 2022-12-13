РФ за сутки нанесла семь ракетных ударов по Украине – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 13 декабря.
Также оккупанты 79 раз обстреляли населенные пункты Украины из реактивных систем залпового огня, в том числе такой атаке подвергся Херсон, сказано в сообщении. Кроме того, враг обстреливал из танков и артиллерии города и села, расположенные в районе линии фронта.
"Остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины", – подчеркнули в Генштабе.
Авиация cил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за минувшие сутки поразили два пункта управления и шесть районов сосредоточения личного состава российских оккупантов и склад горюче-смазочных материалов", – добавили авторы сводки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.