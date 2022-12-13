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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ за сутки нанесла семь ракетных ударов по Украине – Генштаб ВСУ

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РФ обстреливает Украину ракетами с начала полномасштабного вторжения
РФ обстреливает Украину ракетами с начала полномасштабного вторжения
Фото: ЕРА

Российские оккупационные войска за последние сутки нанесли по территории Украины семь ракетных ударов, пять из которых – по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области; в результате атак есть погибшие среди гражданских.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 13 декабря. 

Также оккупанты 79 раз обстреляли населенные пункты Украины из реактивных систем залпового огня, в том числе такой атаке подвергся Херсон, сказано в сообщении. Кроме того, враг обстреливал из танков и артиллерии города и села, расположенные в районе линии фронта. 

"Остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины", – подчеркнули в Генштабе. 

Авиация cил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за минувшие сутки поразили два пункта управления и шесть районов сосредоточения личного состава российских оккупантов и склад горюче-смазочных материалов", – добавили авторы сводки.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid029PGV2knRTJUyRyubs4xRQuaAKZDWh5NJNYFqB8qtNofCDjngbrWXt2EQTzuzFysAl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Генштаб ВСУ, авиация, Константиновка, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие, российские оккупанты
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