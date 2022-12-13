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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ наступает на четырех направлениях, силы обороны Украины отбили атаки врага в районе 16 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

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Украинские защитники отразили атаки оккупантов в Луганской и Донецкой областях
Украинские защитники отразили атаки оккупантов в Луганской и Донецкой областях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine /

Россия продолжает наступать по четырем направлениям – бахмутском, авдеевском, лиманском и запорожском. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал в Facebook 13 декабря.

На других направлениях войска РФ пытаются сдерживать действия подразделений сил обороны Украины, обстреливают позиции украинской армии и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения, проводят инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций, говорится в сводке. 

Оккупанты обстреливали населенные пункты на этих направлениях из танков, минометов, артиллерии и РСЗО, отметили в сообщении. 

"За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск, Авдеевка и Марьинка Донецкой области, – сообщили в Генштабе. – На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено". 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid029PGV2knRTJUyRyubs4xRQuaAKZDWh5NJNYFqB8qtNofCDjngbrWXt2EQTzuzFysAl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Генштаб ВСУ, Соледар, Авдеевка, РСЗО, обстрелы, наступление, война России против Украины, Курдюмовка, Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское
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