РФ наступает на четырех направлениях, силы обороны Украины отбили атаки врага в районе 16 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

На других направлениях войска РФ пытаются сдерживать действия подразделений сил обороны Украины, обстреливают позиции украинской армии и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения, проводят инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций, говорится в сводке.
Оккупанты обстреливали населенные пункты на этих направлениях из танков, минометов, артиллерии и РСЗО, отметили в сообщении.
"За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск, Авдеевка и Марьинка Донецкой области, – сообщили в Генштабе. – На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено".
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря.