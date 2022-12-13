Генштаб ВСУ зафиксировал отвод войск РФ из двух населенных пунктов на левобережье Херсонской области

"На херсонском направлении командование российских оккупационных войск проводит ротацию отдельных подразделений. Оккупанты, прибывающие во временно захваченные населенные пункты, заселяются в оставленные и принудительно "освобожденные" местными жителями помещения", – говорится в сводке.
Кроме того, 10–11 декабря украинские военные зафиксировали отвод оккупантов из районов населенных пунктов Новониколаевка и Михайловка Херсонской области, которые находятся на левобережной части региона.
По оценке Пентагона, на левобережной части Херсонской области находятся десятки тысяч российских оккупантов.