Генштаб ВСУ зафиксировал отвод войск РФ из двух населенных пунктов на левобережье Херсонской области

По данным Генштаба, РФ также проводит ротацию своих подразделений в Херсонской области Фото: ЕРА (иллюстративное)

"На херсонском направлении командование российских оккупационных войск проводит ротацию отдельных подразделений. Оккупанты, прибывающие во временно захваченные населенные пункты, заселяются в оставленные и принудительно "освобожденные" местными жителями помещения", – говорится в сводке.

Кроме того, 10–11 декабря украинские военные зафиксировали отвод оккупантов из районов населенных пунктов Новониколаевка и Михайловка Херсонской области, которые находятся на левобережной части региона.