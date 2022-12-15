Украинские военные нанесли 18 авиаударов по врагу, артиллеристы поразили пункты управления и районы сосредоточения оккупантов

По данным Генштаба, летчики нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава противника и склад горюче-смазочных материалов.

Также в Генштабе отметили, что за эти сутки украинские военные отбили атаки россиян в районах шести населенных пунктов на востоке.