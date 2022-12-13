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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ заявили, что оккупанты не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики

Украинские защитники успешно держат оборону от оккупантов, применяющих против ВСУ новую тактику
Украинские защитники успешно держат оборону от оккупантов, применяющих против ВСУ новую тактику
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Смена тактики российских военных усложняет задачи украинских защитников, но ВСУ держат оборону на востоке и не дают ее прорвать. Об этом спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал 13 декабря в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада".

По словам Череватого, скорее всего, ВСУ заставили россиян сменить тактику. Он отметил, что украинцы используют тактику малых групп еще с боев под Киевом, где ее могли "подсмотреть" захватчики.

Он добавил, что "оставшиеся из бывших спецназовцев" наемники с опытом из ЧВК "Вагнер" обучают новоприбывших оккупантов базовым элементам тактики боя, рассказывают, как использовать местность, погоду.

"Это несколько усложняет нашу работу, но говорить, что они полностью перешли на тактику, которая может переломить ход событий, я бы не стал. Несмотря на смену тактики, им не удается самое главное – системно прорвать нашу оборону, выйти в оперативное пространство, зайти вглубь нашего Донбасса и продолжать оккупировать нашу территорию", – сказал Череватый.

По словам представителя ВСУ, самой горячей точкой восточного фронта остается Бахмут, где фиксируется наибольшая интенсивность ударов противника и попыток прорвать украинскую оборону.

При этом украинские украинские военные фиксируют истощение у врага запасов боеприпасов калибров 122 мм и 152 мм, которые захватчики вынуждены доставлять уже из отдаленных регионов РФ, подчеркнул спикер.

"Преимущество врага в снарядах существенно снизилось. Если учитывать точность нашей артиллерии, то мы где-то выходим на паритет. Потому что наши высокоточные системы ежедневно уничтожают российские полевые склады, казармы и средства поражения. Наши артиллеристы более искусны, а с получением новой техники стали более  результативными", – сказал Череватый.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском и лиманском направлениях враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этих направлениях Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря, оно продолжилось 13 декабря.

В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил Зеленский в обращении 3 декабря. 

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает Череватый. По его словам, ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию. РФ хотела молниеносно захватить Бахмут, но город уже стал "символом позора для ее армии", добавил Череватый.

Военное командование РФ в качестве приоритета выбрало продвижение вглубь Донецкой области, не оставляя планов продвинуться также в Херсонской, Луганской и Запорожской. Однако, как заявили 12 декабря в британской разведке, в ближайшие месяцы Россия вряд ли достигнет поставленных целей – в настоящее время российские вооруженные силы не могут создать эффективную ударную силу, способную захватить эти районы.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, оккупация, Вооруженные силы Украины, наемники, боеприпасы, армия РФ, артиллерия, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, ЧВК, деоккупация, Сергей Череватый
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