В ВСУ заявили, что оккупанты не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики

По словам Череватого, скорее всего, ВСУ заставили россиян сменить тактику. Он отметил, что украинцы используют тактику малых групп еще с боев под Киевом, где ее могли "подсмотреть" захватчики.

Он добавил, что "оставшиеся из бывших спецназовцев" наемники с опытом из ЧВК "Вагнер" обучают новоприбывших оккупантов базовым элементам тактики боя, рассказывают, как использовать местность, погоду.

"Это несколько усложняет нашу работу, но говорить, что они полностью перешли на тактику, которая может переломить ход событий, я бы не стал. Несмотря на смену тактики, им не удается самое главное – системно прорвать нашу оборону, выйти в оперативное пространство, зайти вглубь нашего Донбасса и продолжать оккупировать нашу территорию", – сказал Череватый.

По словам представителя ВСУ, самой горячей точкой восточного фронта остается Бахмут, где фиксируется наибольшая интенсивность ударов противника и попыток прорвать украинскую оборону.

При этом украинские украинские военные фиксируют истощение у врага запасов боеприпасов калибров 122 мм и 152 мм, которые захватчики вынуждены доставлять уже из отдаленных регионов РФ, подчеркнул спикер.

"Преимущество врага в снарядах существенно снизилось. Если учитывать точность нашей артиллерии, то мы где-то выходим на паритет. Потому что наши высокоточные системы ежедневно уничтожают российские полевые склады, казармы и средства поражения. Наши артиллеристы более искусны, а с получением новой техники стали более результативными", – сказал Череватый.