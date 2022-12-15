Россияне наступают на двух направлениях, пытаются улучшить тактическое положение еще на трех, на остальных обороняются – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на купянском, лиманском и запорожском направлениях. На других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки украинские военные отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области.

Противник нанес 31 авиационный и восемь ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня.



На волынском и полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено, сообщили в Генштабе.

В Черниговской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях оккупанты обстреливали позиции украинских войск и районы десятков населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

В частности, на бахмутском направлении обстреляны районы семнадцати населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмут, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области. Также захватчики нанесли авиаудар вблизи города Бахмут.

"На авдеевском направлении огневое поражение понесли позиции наших войск в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка. У последнего зафиксирован и вражеский авиаудар", – отметили в Генштабе. Также авиаудар оккупанты нанесли в районе Угледара.

На запорожском и херсонском направлениях россияне продолжают обстреливать позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали районы 19 населенных пунктов, среди которых и город Херсон.