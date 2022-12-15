Россияне наступают на двух направлениях, пытаются улучшить тактическое положение еще на трех, на остальных обороняются – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на купянском, лиманском и запорожском направлениях. На других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений сил обороны Украины", – говорится в сообщении.
За минувшие сутки украинские военные отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области.
Противник нанес 31 авиационный и восемь ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня.
На волынском и полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено, сообщили в Генштабе.
В Черниговской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях оккупанты обстреливали позиции украинских войск и районы десятков населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
В частности, на бахмутском направлении обстреляны районы семнадцати населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмут, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области. Также захватчики нанесли авиаудар вблизи города Бахмут.
"На авдеевском направлении огневое поражение понесли позиции наших войск в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка. У последнего зафиксирован и вражеский авиаудар", – отметили в Генштабе. Также авиаудар оккупанты нанесли в районе Угледара.
На запорожском и херсонском направлениях россияне продолжают обстреливать позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали районы 19 населенных пунктов, среди которых и город Херсон.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О попытке наступления РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря.