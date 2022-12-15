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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне наступают на двух направлениях, пытаются улучшить тактическое положение еще на трех, на остальных обороняются – Генштаб ВСУ

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Украинские военные сдерживают наступление россиян на востоке страны
Украинские военные сдерживают наступление россиян на востоке страны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За минувшие сутки наши воины отразили атаки российских оккупантов в районах шести населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 15 декабря.

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на купянском, лиманском и запорожском направлениях. На других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений сил обороны Украины", – говорится в сообщении. 

За минувшие сутки украинские военные отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области.

Противник нанес 31 авиационный и восемь ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня.

На волынском и полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено, сообщили в Генштабе.

В Черниговской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях оккупанты обстреливали позиции украинских войск и районы десятков населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

В частности, на бахмутском направлении обстреляны районы семнадцати населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмут, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области. Также захватчики нанесли авиаудар вблизи города Бахмут.

"На авдеевском направлении огневое поражение понесли позиции наших войск в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка. У последнего зафиксирован и вражеский авиаудар", – отметили в Генштабе. Также авиаудар оккупанты нанесли в районе Угледара. 

На запорожском и херсонском направлениях россияне продолжают обстреливать позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали районы 19 населенных пунктов, среди которых и город Херсон.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02eBtyvtwumrDT7KtktF5Rqj7h7p91HmyYy769D6MJgvsakkErYXFt33AdMFoWzLNl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О попытке наступления РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, Марьинка, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, Угледар
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