ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли промзону и корпус института в Краматорске – Донецкая ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне попали в корпус Института техники и менеджмента в Краматорске, отметил Кириленко
Россияне попали в корпус Института техники и менеджмента в Краматорске, отметил Кириленко
Скриншот: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупационные войска днем 13 декабря обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом в Telegram в 15.23 сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Россияне попали в промзону и корпус Института техники и менеджмента. Информация о пострадавших пока не поступала, однако точные последствия еще предстоит установить", – написал руководитель ОВА.

Кириленко отметил, что россияне ежедневно "цинично атакуют" гражданских в Донецкой области.

"Действуют, как настоящие террористы. В опасности – каждый, кто до сих пор остается в области", – подчеркнул глава ОВА.

Об ударе оккупантов по Краматорску в Facebook в 13.12 сообщал мэр города Александр Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid0ozBhNsWDPRY6Lms28rZQVJtwK8fZJjREhuBnVSpCDGT2T9UN5cbowKHPq1ckxr2el

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Россияне регулярно наносят ракетные удары по Краматорску – как по промышленным предприятиям, так и по жилым кварталам.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Краматорск, террористы, Донецкая ОГА, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко, Александр Гончаренко, мэр, российские оккупанты, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
Украинские репортеры Мстислав Чернов и Евгений Малолетка стали лауреатами Press Freedom Awards 2022 за репортаж из осажденного Мариуполя
Украинские репортеры Мстислав Чернов и Евгений Малолетка стали лауреатами Press Freedom Awards 2022 за репортаж из осажденного Мариуполя
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото
"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом
"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео
Как приготовить борщ. Рецепт от эксперта
Как приготовить борщ. Рецепт от эксперта
"Секси", "Голливуд плачет". Ефросинина поделилась снимком в гламурном образе
"Секси", "Голливуд плачет". Ефросинина поделилась снимком в гламурном образе
  Финалист нацотбора на "Евровидение 2023" Demchuk презентовал клип на конкурсную песню. Видео
  Финалист нацотбора на "Евровидение 2023" Demchuk презентовал клип на конкурсную песню. Видео
"Ну очень притягивающе". Дзюдоистка Белодед снялась в огромном декольте
"Ну очень притягивающе". Дзюдоистка Белодед снялась в огромном декольте
"Мурат с вами стал гораздо лучше", "Так похожи друг на друга". В сети обсуждают новое фото экс-супруга Ани Лорак и его избранницы
"Мурат с вами стал гораздо лучше", "Так похожи друг на друга". В сети обсуждают новое фото экс-супруга Ани Лорак и его избранницы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (395429)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (194332)
3
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (59319)
4
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (38401)
5
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (35780)
6
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (33883)
7
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине (32532)
8
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример (31264)
 
 
 
 