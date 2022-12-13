Оккупанты обстреляли промзону и корпус института в Краматорске – Донецкая ОВА

Россияне попали в корпус Института техники и менеджмента в Краматорске, отметил Кириленко Скриншот: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Об этом в Telegram в 15.23 сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Россияне попали в промзону и корпус Института техники и менеджмента. Информация о пострадавших пока не поступала, однако точные последствия еще предстоит установить", – написал руководитель ОВА.

Кириленко отметил, что россияне ежедневно "цинично атакуют" гражданских в Донецкой области.

"Действуют, как настоящие террористы. В опасности – каждый, кто до сих пор остается в области", – подчеркнул глава ОВА.

Об ударе оккупантов по Краматорску в Facebook в 13.12 сообщал мэр города Александр Гончаренко.

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