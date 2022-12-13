Оккупанты обстреляли промзону и корпус института в Краматорске – Донецкая ОВА

Об этом в Telegram в 15.23 сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Россияне попали в промзону и корпус Института техники и менеджмента. Информация о пострадавших пока не поступала, однако точные последствия еще предстоит установить", – написал руководитель ОВА.
Кириленко отметил, что россияне ежедневно "цинично атакуют" гражданских в Донецкой области.
"Действуют, как настоящие террористы. В опасности – каждый, кто до сих пор остается в области", – подчеркнул глава ОВА.
Об ударе оккупантов по Краматорску в Facebook в 13.12 сообщал мэр города Александр Гончаренко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Россияне регулярно наносят ракетные удары по Краматорску – как по промышленным предприятиям, так и по жилым кварталам.