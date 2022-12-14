Из-за российских обстрелов в Херсоне погибло два человека, в том числе ребенок – ОВА

Вражеские снаряды, которыми россияне обстреляли Днепровский район Херсона, попали в жилые дома, сообщил он.
Из-за российских обстрелов погиб восьмилетний ребенок, также написал глава ОВА.
"Врачи в течение часа пытались реанимировать мальчика. К сожалению, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", – сообщил он.
По данным Янушевича, еще одну женщину российский обстрел застал по дороге домой. От полученных ран она погибла на месте.
Кроме того, два человека получили ранения средней и тяжелой степени тяжести. В настоящее время врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, отметил глава ОВА.
Россия начала системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.
Оккупанты 14 декабря обстреляли Херсон, в том числе здание Херсонской ОГА, из реактивных систем залпового огня. Сообщалось, что пострадало шесть человек.