Из-за российских обстрелов в Херсоне погибло два человека, в том числе ребенок – ОВА

Вражеские снаряды, которыми россияне обстреляли Днепровский район Херсона, попали в жилые дома, сообщил он.

Из-за российских обстрелов погиб восьмилетний ребенок, также написал глава ОВА.

"Врачи в течение часа пытались реанимировать мальчика. К сожалению, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", – сообщил он.

По данным Янушевича, еще одну женщину российский обстрел застал по дороге домой. От полученных ран она погибла на месте.

Кроме того, два человека получили ранения средней и тяжелой степени тяжести. В настоящее время врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, отметил глава ОВА.