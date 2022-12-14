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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за российских обстрелов в Херсоне погибло два человека, в том числе ребенок – ОВА

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Россияне обстреляли жилые дома в Херсоне
Россияне обстреляли жилые дома в Херсоне
Скриншот: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

В результате обстрелов Херсона оккупантами 14 декабря погибло два человека – женщина и восьмилетний мальчик. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

Вражеские снаряды, которыми россияне обстреляли Днепровский район Херсона, попали в жилые дома, сообщил он.

Из-за российских обстрелов погиб восьмилетний ребенок, также написал глава ОВА.

"Врачи в течение часа пытались реанимировать мальчика. К сожалению, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", – сообщил он. 

По данным Янушевича, еще одну женщину российский обстрел застал по дороге домой. От полученных ран она погибла на месте.

Кроме того, два человека получили ранения средней и тяжелой степени тяжести. В настоящее время врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, отметил глава ОВА.

Контекст:

Россия начала системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Оккупанты 14 декабря обстреляли Херсон, в том числе здание Херсонской ОГА, из реактивных систем залпового огня. Сообщалось, что пострадало шесть человек.

Теги: Херсон, Херсонская область, раненые, жертвы, дети, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, погибшие
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