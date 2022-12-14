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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российского обстрела Херсона 14 декабря пострадало шесть человек – Офис генпрокурора

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Оккупанты обстреляли Херсон 14 декабря
Оккупанты обстреляли Херсон 14 декабря
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

В результате сегодняшнего российского обстрела Херсона пострадало шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в Telegram 14 декабря.

"14 декабря вооруженные силы РФ, в очередной раз нарушая нормы международного гуманитарного права, совершили обстрел Херсона. Шесть гражданских получили ранения разной степени тяжести, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. В центральной части значительные повреждения нанесены административному зданию. Взрывной волной выбиты окна в жилых домах. В одном из частных домовладений в результате попадания снаряда в крышу начался пожар", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, оккупанты обстреляли город из реактивных систем залпового огня с временно оккупированной территории.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Оккупанты обстреляли здание Херсонской ОГА около 11.00 из реактивных систем залпового огня. Повреждены два этажа. Ранее сообщалось, что пострадавших нет.

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября в город зашли украинские военные.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Россия начала системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, Херсонская область, война России против Украины, пострадавшие, уголовное производство, Офис генпрокурора
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