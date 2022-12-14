В результате российского обстрела Херсона 14 декабря пострадало шесть человек – Офис генпрокурора

"14 декабря вооруженные силы РФ, в очередной раз нарушая нормы международного гуманитарного права, совершили обстрел Херсона. Шесть гражданских получили ранения разной степени тяжести, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. В центральной части значительные повреждения нанесены административному зданию. Взрывной волной выбиты окна в жилых домах. В одном из частных домовладений в результате попадания снаряда в крышу начался пожар", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, оккупанты обстреляли город из реактивных систем залпового огня с временно оккупированной территории.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Оккупанты обстреляли здание Херсонской ОГА около 11.00 из реактивных систем залпового огня. Повреждены два этажа. Ранее сообщалось, что пострадавших нет.